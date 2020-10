Els hospitalitzats per Covid-19 són més joves i sans que els de la grip, segons un nou estudi

Es va veure que molts dels pacients hospitalitzats amb covid-19 presentaven altres afeccions de salut. Per exemple, la prevalença de trastorns hipertensos va oscil·lar entre el 24% i el 70%, la diabetis del 13% al 43% i l'asma del 4% al 15% entre les fonts de dades. Malgrat això, però, en comparació amb els pacients hospitalitzats amb grip durant els darrers anys, es va considerar que els que presentaven covid-19 estaven generalment més sans. La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), les malalties cardiovasculars i la demència eren més freqüents entre els hospitalitzats amb grip que entre els hospitalitzats amb covid-19.Aquest estudi en xarxa mundial, que va incloure més de 34.000 pacients de covid-19 de tres continents, pretén proporcionar més detalls sobre les característiques dels pacients que pateixen la malaltia i també ajudar a informar la presa de decisions sobre l’atenció de pacients hospitalitzats. L'estudi 'Fenotipatge profund de 34.128 pacients adults hospitalitzats amb covid-19 en un estudi en xarxa internacional' ha estat publicat aquest dimarts per Nature Communications. "Aquest estudi ens ha permès comprendre millor els perfils dels pacients hospitalitzats amb covid-19", diu el coautor Edward Burn, investigador de l’IDIAPJGol. "Malgrat el discurs recent sobre la suposada mala salut i l’esperança de vida limitada dels pacients amb covid-19, veiem que els pacients amb covid-19 no tenen una salut pitjor que els hospitalitzats normalment amb grip. Això posa en relleu l’elevada taxa de mortalitat entre els pacients amb covid-19", indica.Aquest estudi es va iniciar durant l’estudi a-thon OHDSI COVID-19, una col·laboració interdisciplinària global de 88 hores. Les dades inicials de covid-19 van ser proporcionades pel Servei de Revisió i Avaluació d’Assegurances de Salut de Corea (HIRA), i va donar poder a la comunitat per generar alguns dels primers estudis multinacionals durant la pandèmia. Totes les anàlisis es realitzen de forma anonimitzada, pel que no cal compartir dades a nivell de pacient i es manté la seva privadesa."La part més interessant d'aquest estudi és que ha estat possible proporcionar els detalls de les característiques dels pacients en totes les institucions sense violar la seva privadesa", diu el coautor Seng Chan You, que ha ajudat a dirigir els esforços de mapeig de dades HIRA a OHDSI. "És important saber que això és possible, perquè no sabem què vindrà després. Quan serà la propera pandèmia? Passi el que passi, sabem que podem proporcionar característiques importants del pacient per permetre una investigació global col·laborativa", afegeix.L’estudi ha estat desenvolupat i executat per la comunitat OHDSI, una col·laboració interdisciplinària de múltiples parts interessades que treballa per posar en valor les dades de salut a través d’anàlisis a gran escala. Totes les solucions són de codi obert i els enllaços al protocol d’estudi, al codi i als resultats es publiquen al document. "La ciència oberta i la col·laboració són principis de la comunitat OHDSI i mai van ser més importants que els primers mesos d'aquesta pandèmia", diu Patrick Ryan, coautor sènior d'aquest estudi. "La nostra comunitat ha col·laborat durant anys per desenvolupar les anàlisis d'alt nivell que van establir el rumb per a aquests estudis, i la nostra creença en compartir dades de pacients obertament ens ha permès generar aquestes dades de pacients covid fiables i reproduïbles que ajudaran a la presa de decisions importants sobre com lluitar contra aquesta malaltia", explica."Aquest estudi és un treball fonamental per a la generació futura d'evidències col·laboratives, tant per part d’OHDSI com del consorci EHDEN, que està mapejant dades COVID addicionals a tot Europa", considera el coautor Daniel Prieto-Alhambra. "La descripció de les característiques demogràfiques, clíniques, tractaments i resultats dels pacients covid-19 basals en general i estratificats per sexe, edat i comorbiditats específiques servirà per a la presa de decisions en aquesta pandèmia", afegeix.