Detenen a Barcelona el creador de l'antivirus McAfee

El multimilionari nord-americà John David McAfee, propietari del famós antivirus McAfee, va ser detingut el passat 3 d'octubre a l'Aeroport El Prat de Barcelona i va ingressar a presó provisional, a l'espera de la seva entrega als EUA, que el reclama per delictes relacionats amb evasió d'impostos, han informat a Europa Press fonts policials.



McAfee va quedar a disposició del Jutjat Central número 5 de l'Audiència Nacional després de la seva detenció per una alerta activada per la Interpol, segons afegeixen les fonts citades. El Departament de Justícia dels Estats Units ha assegurat que està investigant pels presumptes delictes d'evasió d'impostos i d'omissió internacional de presentació de declaració d'impostos, segons ha informat.

Segons el fiscal nord-americà, va obtenir milions en ingressos promovent criptomonedes, treballs de consultoria, conferències i venda dels drets de la història de la seva vida per a un documental. Aquestes activitats van generar-li uns considerables ingressos, malgrat que no va presentar declaracions d'impostos entre el 2014 i el 2018.En cas de ser considerat culpable, s'enfrontarà a una pena màxima de cinc anys de presó per cada càrrec d'evasió d'impostos i d'un any per cada càrrec perquè no va declarar impostos. McAfee també enfronta un període d'alliberació supervisada, restitució i sancions monetàries.L'acusació no al·lega que durant aquests anys McAfee hagi rebut ingressos o hagi tingut alguna connexió amb l'empresa antivirus que porta el seu nom.Durant aquests anys, el magnat suposadament va eludir la seva obligació tributària en ordenar que els seus ingressos es paguessin en comptes bancaris i comptes d'intercanvi de criptomonedes a nom dels nominats.L'acusació formal al·lega a més que McAfee va intentar evadir el Servei de Recaptació d'Impostos (IRS, en anglès), la Hisenda dels EUA, ocultant actius, inclosos béns immobles, un vehicle i un iot, a nom d'altres.Agents del cos el van identificar a l'aeroport, el van detenir i el van posar a disposició de l'Audiència Nacional per videoconferència des d'un jutjat d'instrucció de El Prat de Llobregat, ha explicat la Policia Nacional a Europa Press.Després de passar a disposició judicial per videoconferència, l'Audiència Nacional va acordar l'ingrés a presó provisional de John McAfee.

