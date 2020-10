ERC conclou que Bosch no va encobrir el cas d'assetjament a Exteriors

La Comissió de Garanties d'ERC ha aprovat exonerar l'exconseller Alfred Bosch pel presumpte encobriment del cas d'assetjament a Exteriors per part del seu excap de gabinet Carles Garcias. L'òrgan intern dels republicans, independent a la direcció, ha conclòs que no es va produir una "negligència" de Bosch, que va dimitir quan la situació es va fer pública el passat 9 de març , perquè ha "quedat provat" que va recollir indicis sobre el cas i va cessar Garcias abans que el cas sortís a la llum. És per aquest motiu que la direcció del partit ha aprovat per unanimitat arxivar l'expedient que se li va obrir i no li ha imposat cap sanció."Les conclusions de l'expedient consideren que Bosch va assumir motu proprio les màximes responsabilitats polítiques que se li podrien exigir, en dimitir de manera immediata tant dels càrrecs públics com orgànics quan el cas va transcendir", sosté l'informe de la comissió de garanties. A més, en el comunicat que ha emès el partit, s'especifica que Bosch ha iniciat per voluntat pròpia un procés de formació personal en l'àmbit de la igualtat de gènere i la no discriminació i que "compta amb el suport del partit i l'acompanyament d'entitats feministes legitimades"."He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut, segurament no prou bé ni prou ràpid", va assegurar Bosch en la breu declaració el dia de la seva dimissió. Va argumentar que havia intentat gestionar la situació però que no se n'havia sortit, motiu pel qual va definir com a "insostenible" la seva continuïtat al capdavant de la conselleria.Pel que fa a Garcias, acusat d'assetjar sexualment treballadores del departament d'Exteriors, es determina que els fets coneguts són susceptibles d'una "falta greu" i que, per tant, són motiu d'expulsió del partit. Amb tot, Garcias es va donar de baixa d'ERC el 3 de març i el reglament de règim intern dels republicans estableix que només es pot enjudiciar militants, motiu pel qual la comissió de garanties arxiva també l'expedient perquè ja no forma part del partit. Detallen, però, que Garcias no podrà tornar a militar a la formació en un futur.

