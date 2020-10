L'Estat gasta 2,7 milions anuals en vigilar edificis d'Hisenda davant protestes independentistes

Plecs de licitació on s'exposen les dificultats de seguretat dels darrers anys, a causa del procés.

Criteri de puntuació en els plecs on es detalla la possibilitat d'enviar reforços davant protestes.

La Hisenda espanyola reforça la vigilància dels seus edificis a Catalunya arran de les protestes independentistes dels darrers tres anys, que sovint tenen aquestes delegacions com un focus de mobilització. I ho fa a través d'un contracte milionari de seguretat privada que, segons l'anunci de licitació que s'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat i als plecs del qual ha tingut accés, ascendeix a 2,7 milions només per al proper 2021."A partir de la convulsa situació política que s'ha manifestat a Catalunya a partir d'octubre de 2017, s'han necessitat reforços continus en les nostres diferents seus, en moments puntuals en alguns casos i amb certa periodicitat en altres, materialitzats en una major presència de seguretat en moltes de les nostres dependències [...] i coordinació efectiva amb les diferents Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", justifica la delegació catalana de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), per requerir un servei de seguretat i vigilància privat d'aquestes característiques.Les seus de la Hisenda espanyola han estat, efectivament, un dels focus de protestes independentistes, per exemple, arran de la sentència de l'1-O. L'última Diada, l'ANC també va cridar a concentrar-se davant aquestes delegacions -a més d'altres organismes de l'Estat-, per bé que llavors no hi va haver cap tipus de tensió. En els plecs, però, l'AEAT considera que "resulta més que evident que aquesta situació [convulsa] no ha finalitzat" i, per tant, "resulta raonable disposar d'un instrument unificat de seguretat" a tota Catalunya, per donar resposta a través d'una sola empresa a les situacions que s'esdevinguin.Per això, malgrat l'elevada quantitat a repartir i que la seguretat es reclama per a 36 dels 42 edificis de la Hisenda espanyola a Catalunya, el contracte no es divideix en lots, sinó que se'n farà una sola adjudicació unificada, per "comptar amb una empresa adjudicatària que pugui destinar reforços a qualsevol punt del territori en funció de les necessitats de seguretat". Una de les causes de modificació que contempla el contracte, de fet, "la materialització de situacions com les descrites [de protestes independentistes] i, en conseqüència, es considera com una possibilitat més que probable la reiteració de contactes o actes que requereixin respostes immediates".A l'hora de valorar les ofertes a considerar, un dels elements que puntuen és la capacitat de reforçar la plantilla amb més personals en un moment determinat per atendre "especialment en el reforç de conflictes de naturalesa política que influeixin en l'obertura dels centres o en la seguretat del personal en ell destinat o en trànsit", però també per custodiar estupefaents que es detectin a les duanes o per reforçar el servei durant la campanya de la renta. Obtindran 8 punts extres a la valoració aquelles empreses que puguin aportar més de 300 vigilants nous de cop, segons els plecs.Els plecs també incorporen un resum d'alguns dels elements que, "des de l'octubre de 2017", han fet augmentar la despesa de la vigilància de les seus d'Hisenda, com un increment de 80.801,4 euros en el contracte original, realització d'obres al vestíbul d'accés a la delegació de Barcelona per valor de 90.000 euros o la substitució de càmeres i elements de seguretat per un cost de 10.000 euros.Aquest major cost de la seguretat privada dels edificis de l'AEAT a Catalunya es deu, en part, a la reducció de la presència de la Guàrdia Civil en ells. Per diferents raons com les abans descrites o d'altres com el reforç de personal en els mesos de declaracions d'IRPF o un augment de vigilància en determinades seus, el contracte inicial de 4,7 milions per a dos anys subscrit a finals de 2017 s'ha anat inflant progressivament fins als 5,4 milions durant aquest termini.A banda, la mateixa empresa que es va adjudicar aquell contracte, Iman -amb la seu central a Terrassa-, n'ha sumat dos més per vigilar altres edificis de l'AEAT a Catalunya, com edificis a Tarragona durant els mesos de novembre i desembre de 2017 o les duanes dels ports de Barcelona i Palamós, per una quantitat total propera als 300.000 euros, segons es desprèn del portal de contractació de l'Estat.Sigui com sigui, l'empresa que s'emporti aquest suculent contracte per a l'any vinent haurà de subrogar la plantilla de vigilants privats que ja hi treballen, els quals, segons els plecs, només podran lluir uniformes i distintius validats pel Ministeri de l'Interior, i no portaran armes. Malgrat que la tasca serà de vigilància amb "caràcter eminentment preventiu", sí que "podran desenvolupar funcions repressives en els casos i amb els límits legalment previstos", així com hauran de "prestar la col·laboració que els sigui requerida per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".Entre les tasques que hauran de fer els vigilants, hi ha el control dels immobles de la Hisenda espanyola a Catalunya -els interiors, l'exterior i fins i tot les instal·lacions del subsòl-, controlar l'accés de persones, vehicles i mercaderies, estar atents a les càmeres de seguretat i gestionar les emergències.

