Torra a TV3, en 15 frases: «Hem de tornar a l'ofensiva»

Quim Torra ha concedit aquest diumenge la primera entrevista des de la seva inhabilitació . El ja expresident de la Generalitat ha confessat que acaba la seva legislatura amb un "regust amarg" per no haver pogut anar "més enllà. Una legislatura que defineix com la "del dol". Ha explicat que la causa per la pancarta no deixa de ser "una més" que "a Europa guanyarem" i que tota la seva presidència ha servit per constatar que l'independentisme ha "d'estripar" les "costures de l'autonomia". Tot seguit, el més destacat de la conversa entre Torra i Vicent Sanchis, en 15 frases."Tinc el regust de no haver pogut anar més enllà. El moment era extremadament complex i la repressió, ho hem de reconèixer, ens ha fet situar-nos a la defensiva""L'independentisme ha avançat quan ha tingut un caràcter ofensiu i s'ha marcat objectius conjunts. Hem de tornar a l'ofensiva""Si ho veiem en conjunt, aquesta [la de la pancarta] no deixa de ser una causa més que a Europa, on sempre hem d'anar a buscar la justícia, guanyarem""Les costures de l'autonomia han rebentat en el Parlament, que no és capaç de publicar les resolucions que aprova. Hem d'estripar aquestes costures""El que més greu em va saber és quan em treuen l'escó de diputat. Teníem uns acords que no es van complir".. "En les properes eleccions l'independentisme ha de superar el 50% en vots per a una ruptura democràtica i desbordar el Règim del 78. Demano claredat als partits per tenir clar què farem si aconseguim aquest 50%. L'acord ha d'arribar abans, no després"."Quin al·licient té ara l'Estat per negociar amb nosaltres? Cap. Què hi pot perdre? Res"."No m'ha decebut la gent de JxCat ni d'ERC. ​Amb ERC hi ha hagut de tot. És evident que hem tingut xocs. En aquest país és molt difícils acordar temes"."Amb Pere Aragonès mantenim una relació molt cordial. Ens ha salvat el gran sentit de l'humor que tenim"."En la situació actual, no veia el sentit a desobeir la sentència del Suprem"."Junts per Catalunya no és Convergència"."El president Pujol em va trucar dues vegades durant la pandèmia i li vaig agrair molt"."Durant els dies foscos de la pandèmia, em desesperava dia rere dia. Sobretot, amb l'Estat. Sánchez és un home atrapat entre interessos"."Madrid s'hauria d'haver tancat fa dues setmanes".. "Crec que seré el president del coronavirus. Les meves seran unes memòries molt personals, no tan polítiques".

