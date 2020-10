Dimiteix l'alcalde d'ERC a Manlleu després que apareguin unes imatges seves begut

L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido (ERC), ha dimitit del seu càrrec després d'haver-se fet públiques diverses imatges seves on se'l veu en estat d'embriaguesa en una discoteca de Girona, a l'estiu, en plena pandèmia. A través d'un comunicat, Garrido "reconeix el seu error" però demana "no treure rèdit de la tasca que ha realitzat l'ajuntament per fer front a la pandèmia".Els fets, segons diversos mitjans, es van produir fa diverses setmanes al local Canalla de Port d'Aro. Garrido, visiblement begut, va haver de ser acompanyat fora de la discoteca per diversos membres de seguretat, ja que ell mateix no es podia aixecar ni reaccionar. "El meu comportament és del tot censurable, tenint en compte la situació crítica que travessa el país i la ciutat", ha assenyalat al comunicat."Servir la meva ciutat i els veïns des de l'alcaldia ha estat un orgull immens. La meva prioritat ha estat Manlleu i he treballat incansablement per fer de la meva ciutat un lloc millor". D'aquesta manera Garrido ha conclòs el comunicat i una etapa que va començar fa uns 5 anys.Garrido va aconseguir l'alcaldia el juny de 2015 i va revalidar-la el 2019. Anteriorment havia estat regidor en l'etapa de 2011-2015, i del 2013 al 2015 va ser primer tinent d'alcaldia. També ha estat conseller comarcal i ha presidit el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona.Els tinents d'alcaldia (d'ERC) que precedeixen a Garrido són Enric Vilaregut i Maria Josep Palomar. Caldrà veure en els propers dies qui assumeix el màxim càrrec de la capital del Ter.

