Salut insisteix que les escoles són segures tres setmanes després de l'inici de curs

"Confirmem el que ja sabíem: les escoles són segures". Aquest ha estat el missatge que ha donat el Departament de Salut en la roda de premsa d'aquest dijous. El doctor Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, ha detallat les novetats en el protocol de detecció precoç del coronavirus i s'ha centrat també en les escoles. La metgessa de família Ariadna Mas ha detallat com funcionen els cribratges en els centres educatius i ha remarcat que estan tenint èxit, amb una participació que supera el 90%. "Estem fent frotis nasal i els nanos ho estan vivint amb naturalitat", ha remarcat. La metgessa ha fet una crida a les famílies a autoritzar la participació dels fills en cribratges. Aquestes proves permeten continuar l'activitat lectiva normal: els alumnes baixen per grups, es fa la prova i tornen a l'activitat.Fins ara s'han fet unes 36.000 PCR i els percentatges de positivitat en població general és de 5,66% mentre que en nens és més baix, per sota del 5% que recomana l'OMS. "Confirmem el que ja sabíem: les escoles són segures", ha remarcat Mas. En aquests grups, el percentatge de positivitat més alt és el de 12-16 anys, que se situa al 4%. "Les mesures també s'han de prendre fora de l'institut i l'escola. Cal higiene de mans, distància i mascareta", ha dit la metgessa. En grups de convivència estable, el percentatge de positivitat és de l'1,7%, molt baix. "Hi ha molt poc contagi dins de les escoles", ha apuntat.A les escoles, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la Covid al centre, se l'ha de portar a un espai separat. El seu grup de convivència estable i el tutor mantindrà l'activitat escolar sense barrejar-se amb la resta de grups a l'espera dels resultats. Si és negatiu, els infants i tutor continuaran amb normalitat les activitats. Si és positiu, caldrà que tot el grup faci quarantena de 10 dies al domicili. Com a contactes estrets, es farà una prova PCR "si és possible" al centre educatiu.Argimon ha estat contundent amb la situació de Madrid. "Deixem de marejar la perdiu", ha dit el doctor, que ha rebutjat entrar a valorar quines mesures s'han de prendre a la Comunitat. Sí que ha dit, però, que cal restrigir-hi la mobilitat. Per què? "La Comunitat ha dit que deixaran de fer contactes estrets a les escoles, això vol dir que admets que estàs en una fase de mitigació, que significa mes de març i abril", ha recordat. Madrid no està com al març o abril, però si deixen de fer contactes estrets vol dir que "t'està sobrepassant la infecció". "Per controlar una fase de mitigació cal reduir molt la mobilitat i no una setmana o dues, sinó més", ha dit. Argimon ha dit que les decisions es prenen tenint en compte moltes variables, però ha remarcat que és "molt important fer accions graduals i sequencials, per no arribar a restringir molt la mobilitat", ha dit.El doctor ha recordat que el virus "viatja" i Madrid és un nus de comunicacions molt important. "Espanya és radial", ha recordat. En aquest sentit, ha insistit que tothom ha pres mesures independentment del color polític que governi. La bona gestió, ha dit, "no assegura res" perquè "tres brots mal controlats" fan passar d'una situació verda a vermella. "Una bona gestió no assegura res, però si no prens decisions sí que tindrem problemes", ha apuntat. Pel que fa a la proposta del Ministeri de Sanitat, Argimon ha acceptat que cal limitar la mobilitat de Madrid, perimetralment i interna. "Tot el que ve darrere són accions que subscrivim, les tenim implementades amb més o menys mesura, però pot donar la falsa impressió que aquestes mesures s'han d'aplicar quan arribes a 500, i s'ha de fer molt abans", ha insistit.Argimon ha dit que si les mesures van lligades a un llindar alt, els jutges poden tombar després les mesures perquè "encara hi ha recorregut" o dificultar després explicar als sectors afectats que cal prendre una mesura restrictiva.El doctor Argimon ha repassat l'actualització del protocol sobre com actuar en cas de positiu. S'ha reduït la quarantena de contactes estrets de positius de 14 a 10 dies i el període de postquarantena serà "d'una vigilància molt activa". També s'ha reduït de 6 a 3 mesos el període en què s'ha passat la malaltia per no haver de fer nova PCR. Argimon ha assegurat que la reinfecció no és habitual però "no es pot descartar. Entre els dies 10 i 14 cal "una prudència especial" minimitzant els contactes estrets i vigilant la simptomatologia. "Si apareixen símptomes cal confinament immediat i consulta al personal mèdic", ha apuntat el doctor. El protocol també contempla que les persones que ja han tingut una infecció de Covid en ells tres mesos anteriors estaran exempts de fer quarantena i si una persona s'ha recuperat de la malaltia.Pel que fa a les PCR, es recomana prendre mostres a través de frotis nasal o de cornet mig en estudi de contactes o cribratges en escoles, però això no es farà així en pacients simptomàtics. No és necessari fer PCR per reincorporar-se a la feina un cop finalitzat el període d'aïllament. "Podem tenir una PCR durant setmanes positiva, però no transmetre el virus", ha apuntat el doctor. Així mateix, un nou element del protocol fa referència als contactes de contactes estrets, que no han de fer quarantena. "En un grup estable de convivència podem tenir un nen que té símptomes i és positiu; els seus companys del grup estable són contactes estrets i hauran de fer quarantena. El contacte estret d'aquest contacte estret, no haurà de fer quarantena", ha detallat.Argimon ha detallat la situació epidemiològica de Catalunya, que ha qualificat "d'estabilitat tensa". La incidència de l'epidèmia és de 160 per cada 100.000 habitants, amb un risc de rebrot de 156 i una R de 0,91. S'han fet 112.000 PCR en l'última setmana amb una positivitat del 5,7% i una mitjana d'edat jove. "De moment, la situació assistencial també és d'estabilitat", ha apuntat Argimon. El Departament de Salut ha pres mesures a Vic i Manlleu, amb cribratges poblacionals. A Osona, la corba comença a baixar. El doctor també ha fet referència al brot "important" en un escorxador de Roquetes, que caldrà controlar bé i fer els aïllaments de manera correcta per evitar una situació complicada a les Terres de l'Ebre. "Començarem un cribratge la setmana que ve a tota la població escolar de les escoles de Tortosa", ha anunciat.Argimon ha apuntat que les mesures que pren al Govern són proactives, per buscar on és el virus i trencar cadenes de transmissió. "Quan identifiques asimptomàtics i contactes estrets, els indicadors pugen", ha apuntat. A partir d'aquí, si cal, es prenen mesures "restrictives". "Intentem avançar-nos i controlar al màxim possible les taxes d'infecció. Hem d'anar ràpid perquè el virus multiplica i les nostres accions resten, no divideixen", ha remarcat el doctor. En aquest sentit, ha dit que és més fàcil restar quan el nombre d'infectats és baix que no pas quan és alt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor