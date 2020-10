Villarejo despulla la guerra bruta contra l'independentisme

Jordi Pujol no va voler concretar al Parlament quins "nius" caurien si es continuava "sacsejant la branca". Era 2014 i les clavegueres de l'Estat havien decidit que l'expresident ja no era útil per al deep state i calia fer-lo caure, juntament amb el procés independentista que agafava embranzida a Catalunya. L'operació Kitchen, ara que s'ha aixecat el secret de sumari, contribueix a despullar encara més l'operació Catalunya i com els poders de l'Estat van moure's per derrocar l'independentisme, destapant a conveniència casos de corrupció o creant-ne de nous.Pujol i la seva família esperen judici a l'Audiència Nacional per organització criminal, però l'expresident podria no haver dit l'última paraula. Un dels "nius" que podria caure en tot plegat seria el de la Casa Reial.Les clavegueres de l'Estat fa temps que supuren, i més moviments han sortit ara a la llum arran de noves gravacions de l'omnipresent comissari José Manuel Villarejo, una figura clau per entendre l'operació Catalunya i que també està implicat en la Kitchen. Segons es desprèn de les gravacions, les investigacions sobre els comptes dels Pujol a Andorra es van aturar perquè podien esquitxar Joan Carles I. "Hi ha informacions de puta mare a Andorra que s'han parat per l'emèrit. L'emèrit sempre està a tot arreu!", diu Villarejo.Segons l'excomissari, aquestes investigacions eren importants perquè implicaven 4.000 empresaris catalans, molts d'ells partidaris de la independència. Amb la informació de què disposava sobre els comptes d'Andorra "s'acabava la independència de Catalunya". Les investigacions, però, es van bloquejar per "tapar" el pare de Felip VI, que a dia d'avui està fugat als Emirats Àrabs acorralat precisament pels casos de corrupció malgrat els intents de la Fiscalia de protegir-lo. L'excomissari assenyala Luis de Guindos, aleshores ministre d'Economia de Mariano Rajoy, i diu que bloquejava informes i evitava que arribessin als jutjats. No només això, segons Villarejo, Pujol tenia informació per fer "pressió" al govern espanyol i "els tenia acollonits absolutament". Segons les gravacions difoses ara, el deep state no podia permetre que tot plegat empastifés Joan Carles I, que abdicaria el juny de 2014.En el sumari del cas, al qual han tingut accés diversos mitjans, hi apareix un altre nom: Javier de la Rosa, empresari català vinculat a la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Segons Villarejo, se li van pagar 250.000 euros procedents de fons reservats de l'Estat per destapar casos de corrupció vinculats al partit fundat per Pujol. Un exemple, el del Palau de la Música que ha portat Fèlix Millet, Jordi Montull i el tresorer de CDC, Daniel Osàcar a la presó.L'operació Kitchen neix de l'espionatge a Luis Bárcenas, actualment a la presó. L'Audiència Nacional investiga si el govern de Mariano Rajoy va pagar seguiments a l'extresorer del PP, que tenia molta informació que podia perjudicar el partit i esquitxar diversos càrrecs del govern espanyol. Concretament, és la peça número 7 de la macrocausa "Tàndem", que també es coneix com a cas Villarejo, que investiga les activitats de l'excomissari de la policia espanyola, implicat en l'operació Catalunya i altres casos per perjudicar rivals polítics.Un dels noms més rellevants imputats en aquesta operació és el de Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior i un dels dissenyadors de l'operació Catalunya contra l'independentisme. A finals de mes haurà de declarar perquè el jutge Manuel García Castellón el situa al nucli de l'operació d'espionatge a Bárcenas al Ministeri de l'Interior, "des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota l'operativa, presumptament amb la participació directa del ministre". Part d'aquesta operació va consistir en pagar 48.000 euros al xofer de la família Bárcenas, Sergio Ríos, a través dels fons reservats perquè espiés l'extresorer del PP.Un altre nom destacat és el de María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa i exsecretària general del PP, rival amb Soraya Sáenz de Santamaría. Amb Villarejo ja en presó provisional (a partir de 2017), Cospedal era una de les seves interlocutores habituals, però en un moment determinat l'excomissari rep l'encàrrec de "salvar la petitona". La "petitona" era Sáenz de Santamaría, vicepresidenta totpoderosa del govern Rajoy, persona encarregada de gestionar la qüestió catalana, i rival de Cospedal al partit i a la Moncloa.Villarejo no aclareix qui va donar aquesta ordre, però s'intueix que venia "de dalt" i passava per culpar Cospedal de l'espionatge contra líders independentistes. "El missatge que m'ha donat és fot-li canya a la Cospe, com que ella és la que munta l'operació Catalunya i ha provocat tota aquesta tensió, davant del diàleg que la Petitona proposi", deia l'excomissari en una gravació.El Congrés ha aprovat avui a instàncies de PSOE i Podem constituir una comissió d'investigació sobre l'operació Kitchen per determinar si es van utilitzar de manera il·legal efectius, mitjans i recursos del Ministeri de l'Interior per afavorir els interessos polítics del PP. Els partits independentistes a la cambra espanyola han vinculat l'operació Kitchen a l'operació Catalunya. Totes les formacions de la cambra espanyola hi han votat a favor, Vox s'ha abstingut i només Fòrum Astúries ha fet costat al PP. Un PP que continua acorralat pels escàndols judicials i que, paral·lelament, continua bloquejant la renovació del Poder Judicial.

