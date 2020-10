Cribratges massius a tots els centres educatius de Tortosa pel brot de Padesa

El Departament de Salut, en coordinació amb Educació i l’Ajuntament de Tortosa iniciarà a partir del proper dilluns 5 d’octubre un cribratge massiu a tots els centres educatius de la capital del Baix Ebre.La situació epidemiològica a la ciutat derivada principalment del brot detectat a l’escorxador de Padesa preocupa especialment Salut. Les últimes dades indiquen un risc de rebrot a Tortosa de 1.019,41 punts i ja és la tercera ciutat catalana de més de 20.000 habitants amb un risc de rebrot més alt. Actualment hi ha 8 grups escolars de diferents centres tortosins confinats. En el conjunt de les Terres de l’Ebre hi ha 21 aules confinades. Segons ha detallat la directora territorial d’Ensenyament, Montse Perelló “el 98% dels casos positius detectats en les escoles de Tortosa provenen del brot de Padesa”.Salut preveu realitzar més de 7.000 PCR entre alumnes, docents i personal extern, que se sotmetran a proves. S’ha establert un cronograma que ocuparà les properes tres setmanes. “El cribratge ha de permetre detectar l’alumnat asimptomàtic i identificar cadenes de transmissió i evitar cadenes de brots en escoles”, ha exposat la directora territorial de Salut, Mar Lleixà. El primer centre on es faran les proves serà l’escola de Remolins, que també va ser el primer en aïllar grups per la detecció de casos positius.Les proves PCR seran voluntàries, però des de Salut criden a les famílies a la participació. “Com més gent participa més es tallen les cadenes. Hem de doblegar la corba i recuperar el color verd al territori”, ha subratllat Lleixà. La directora territorial de Salut també ha recordat que els cribratges escolars es realitzen amb tècniques menys invasives i doloroses, “amb un frotis nassal”.Salut es desplaçarà als centres amb dispositius mòbils, formats per professionals de Salut d’Atenció Primària i de la Creu Roja. En el cas de l’escola de Remolins i l’escola de la Mercè, a més, els cribratges seran ampliats. Això vol dir que es convida a totes les famílies d’alumnes a que es realitzin també les proves.El cribratges començaran el 5 d’octubre i és previst que acaben el 25. Es faran en 14 centres i implicaran tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, administració i serveis, educadors, monitors, vetlladors i personal de neteja.L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha mostrat “absoluta col·laboració” de l’Ajuntament en els cribratges. “És molt important que conscienciar a tothom, per què es puguen acollir a les proves”, ha afirmat.Tant l’alcaldessa com la directora territorial de Salut no han amagat que se segueix amb preocupació l’evolució de la pandèmia a la ciutat. “Les dades epidemiològiques se revisen dia a dia, estem molt atents sobre com evolucionen i també sobre quin és l’impacte del brot al territori”, ha afirmat Lleixà. Salut, però, no es planteja “de moment” aplicar mesures restrictives més dures sobre la població general, tot i això “si és necessari, es prendran més accions”, ha avançat.5 octubre: Escola de Remolins6 octubre: Institut Despuig7 octubre: Escola de la Consolació7 i 8 octubre: Sagrada Família13 octubre: Escola de Ferreries i Llar Mare Natura14 octubre: Institut Escola El Temple16, 19 i 20 octubre; Institut de l’Ebre20 octubre: Cinta Curto i Llar d’Infants Creu Roja21 octubre: Col·legi Teresià i Sant Llàtzer22 octubre Escola de la Mercè23 i 25 octubre: Institut Dertosa

