El Bicing estrena noves rodes antipunxada

El Bicing de Barcelona estrenarà noves rodes antipunxada aquest octubre. Axií ho va explicar el director de Serveis de Mobilitat Urbana de B:SM, Josep Maria Deulofeu, en una entrevista a Betevé aquest dimecres.“Sembla que és un tipus de pneumàtic que podria resoldre aquest problema, que no hi era fa uns anys”, va assegurar Deulofeu. Els nous pneumàtics es provaran primer en cent bicicletes, per comprovar-ne el funcionament abans d'instal·lar-los a la resta.Els responsables del servei han detectat que arran de l'augment d'ús de les bicicletes durant la pandèmia ha suposat més incidents de punxades, sobretot a les rodes posteriors.Deulofeu també va reconèixer que l'increment d'ús ha suposat més avaries però va assegurar que es tractava d'una situació "circumstancial" que quedarà solucionada en les pròximes setmanes. Segons Deulofeu, cada dia els tècnics del Bicing reparen 300 bicicletes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor