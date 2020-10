Intent d'assassinat a Josep Maria Mainat a mans de la seva dona

Un jutge està investigant si Angela Dobrowolski, dona de Josep Maria Mainat, va intentar-lo assassinar per evitar el divorci i poder-se beneficiar de la milionària herència de l'exmembre de la Trinca i fundador de la productora Gestmusic, segons avança La Vanguardia . Segons revela el diari, els Mossos haurien detectat indicis de l'intent d'assassinat després d'apuntar que Dobrowolski, de 37 anys, hauria administrat insulina al seu marit, diabètic, mentre dormia, fet que va provocar que entrés en coma.Segons l'atestat dels Mossos, els fets es van produir en ple procés de divorci, quan ja no vivien junts, fet que l'allunyava del testament. Així, la matinada del 22 al 23 de juny es van precipitar els fets. Després de sopar amb els seus fills, Mainat, de 72 anys, va anar al llit. Durant aquella nit, les càmeres de seguretat del domicili van captar com la Dobrowolski va entrar en 13 ocasions a la seva habitació.Les càmeres també mostren com ella, que està acabant d'estudiar medicina, es va intentar amagar mentre manipulava algunes coses darrere la porta de la nevera. Es tractaria de les dosis que després va injectar-li a Mainat, justificant que es tractava d'una substància per aprimar-se. Tot i intentar negar-se a rebre la injecció, enmig d'un son profund, va acabar cedint i va patir hipoglucèmia, una baixada de sucre i va entrar en coma.A més, sempre segons La Vanguardia, els Mossos van detectar que Dobrowolski va utilitzar un glucòmetre per mesurar el sucre de Mainat fins a cinc vegades en poc més d'una hora, aquella matinada. L'aparell va trobar que els nivells de sucre de Mainat estaven en nivells de risc de mort però ella no va fer res per a solucionar-ho.

