Guillem Agulló: «L'equidistància en els drets humans és un símbol de poc coratge»

"Ells actuen amb mètodes violents, intimiden, apallissen, avisen i assassinen. Quan demostres que no t'arronses, la por canvia de bàndol"

- Què ha significat Maulets en la vostra vida? Guillem encara duria arrelades les sigles amb les quals alguns joves van aprendre a fer política?

"Tota lluita per l'alliberament col·lectiu i personal ha d'anar acompanyada d'un vessant social que escolti els que cerquem una vida més justa"

Un 11 d'abril del 1993, aquest dimarts farà 30 anys, moria. Amb motiu de les tres dècades que el jove antifeixista i independentista va perdre la vida, recuperem aquesta entrevista deamb el seu pare. Va ser feta a finals de 2020 amb motiu de l'estrena, la pel·lícula amb quèretrata el procés íntim del dol combinat amb la lluita contra el feixisme que ha marcat la vida de Guillem Agulló i Carme Salvadó, un matrimoni de, des que un grup de joves d'extrema dreta va fer aturar el cor del seu fill Guillem a- La nostra lluita no és per nosaltres, és per la memòria del Guillem i perquè tot per allò pel qual va lluitar no caigui en l'oblit. Per tot el que representa el meu fill i pel qual l'assassinaren i taparen el seu crim en un entramat judicial i polític vergonyós. No lluitem per nosaltres, que vam perdre el més important que es pot perdre a la vida, que és un fill, sinó per denunciar el silenci i la complicitat dels poders fàctics amb el feixisme. Sembla que darrerament els astres s'han conjurat i tot d'una coincideixen un llibre, una pel·lícula i la Creu de Sant Jordi però tot això vola ben amunt, és per a ell.- Sí, la gent militant sap què va passar i què estàvem vivint al País Valencià políticament en aquell moment i en altres, el feixisme persisteix i surt quan fa falta. Com van intentar vendre un crim polític, que era d'odi, com una baralla entre bandes rivals. Quan darrere s'hi amagava la Levantina de Seguridad, l'extrema dreta i la complicitat dels poders i alguns mitjans que van deformar la realitat a la seva conveniència.- Estem molt orgullosos del llibre de la Núria. Ella, com a militant de Maulets, va viure molt de prop la història. Va ser dels primers que van venir a casa i denunciar el que havia passat amb el nostre fill i què estava passant amb un judici farsa i ho van denunciar al Principat. El primer llibre sobre la mort del Guillem no el vam poder llegir, era tot massa recent. Aquest, en ser d'ella, sí que ho hem fet saltant algunes pàgines per la seua duresa. L'escriu des de la proximitat i amb una passió que fa que tot arribi al lector multiplicat per mil i n'estem molt orgullosos, del seu llibre i de la seua lluita al nostre costat. Com nosaltres, aquests dies no para amunt i avall, uns pel llibre, altres per la pel·lícula. És una alegria arribar a la cinquena edició ja que és una persona propera que ens estima.- Doncs que no ha marxat mai, que ja hi era, soterrat al PP. Quan el necessiten el fan sortir. Traduït en Vox, en Levantina de Seguridad, en l'assassí del nostre fill, en Las Provincias... Allà és quan el necessita qui mana, sovint PP però també el PSOE quan fa falta com va passar aquí amb en Lerma o el seu silenci còmplice amb tot el tema de Catalunya. El feixisme estava sota les clavegueres de l'Estat, esperant que amb alguna excusa, algú l'activés. Ara han tingut excusa en una suposada ruptura de la seva visió d'Estat i ja s'està veient que no és només un tema que afecta només l'independentisme, sinó a l'antifeixisme sigui d'on sigui.- Se'l combat i se'l guanya quan li perds la por. Ells actuen amb mètodes violents, intimiden, apallissen, avisen, assassinen... Quan demostres que no t'arronses, la por canvia de bàndol. La por la tenen ells perquè la gent del carrer, els obrers, sempre serem més units. Fa falta que no defallim i ens mobilitzem sempre d'una manera o altra. Es veu en qualsevol mobilització que són quatre gats. Però quatre gats en una conveniència molt important amb el poder. La gent que lluitem pels valors socials comuns i la justícia sempre serem més- És Vox com a propaganda i feina bruta, és el blanqueig del feixisme dels mitjans, és donar veu a l'horror i a l'injustificable. Un antifeixista, sigui a Madrid o a Barcelona o a València, té clares aquestes premisses. Si no, no són antifeixistes, són part d'una estructura interessada en què tot vagi així.- No el culpem, és normal i humà tenir por, va rebre amenaces, com la resta de l'equip del rodatge i va retirar-se. El tenien fitxat. L'altre noi també ha rebut amenaces i intenta no sortir massa de casa fins que la pel·lícula no estigui tant d'actualitat i faci enfadar a la fera. El que parlàvem, encara hi són, no marxaren mai.- És un himne preciós al País Valencià, defineix que som, que no s'apaguen els estels que ens fan continuar endavant, parla de lluita, de resistència, de la gent treballadora, de la perseverança de la nostra terra. La Carme, la meva esposa, diu que quan la va escoltar i va pensar el País Valencià és això, és un himne preciós.- I tant, moltes voltes ho he pensat que el Guillem no hauria traït les seves idees mai en la vida. Segurament hauria fet cap a la CUP per ideals i com a continuïtat de Maulets. Va ser un jovent preciós en una època molt difícil i amb uns objectius d'igualtat social i d'alliberament col·lectiu i de classe admirables.- No ha estat una lluita, ha estat fer honor a la veritat i no claudicar en parlar del que va suposar la mort del nostre fill. Ara estem més acostumats a veure com es vulneren drets humans però llavors, sota l'empara del règim del 78, molts pensarem que hi havia certes coses superades. L'assassinat del Guillem fa palès que no.- Tot és una estructura al servei d'uns interessos que quan cal s'activa per a crear un relat únic i amagar qui tingui unes idees que no formen part d'ella.- No tota, però està clar que sí. Al País Valencià ho patirem amb el diari Las Provincias, com deformaven la realitat. Com ho presentaven com que el nostre fill s'havia barallat amb una banda rival, quan en veritat sabien què anaven a fer i quin era el seu objectiu. No tota la premsa, està clar però sovint es blanqueja i encobreix el feixisme i estan sota les ordres d'uns quants amb molt poder.- Doncs el de qui busca un món més just, que lluita per la igualtat de classes, pel feminisme i per la supervivència de les identitats culturals.- Ni el Guillem llavors, ni jo mateix ho entenen d'una altra manera. Sí no és per una societat que lluiti contra les desigualtats, què fem? Segurament existeix en política però jo no ho sé entendre així. La lluita per l'alliberament col·lectiu i personal ha d'anar acompanyada d'un vessant social que escolti els que cerquem una vida més justa. El Guillem cercava eixos valors.- Amb il·lusió i expectativa perquè passaria a Catalunya, ja que de retruc encoratjaria el País Valencià en reconstruir un país i una cultura en comú que sovint ens ha estat negada des de la dreta i per un provincialisme absurd que s'ha volgut vendre de què era el País Valencià.- Com et dic, et trobes de tot. Trobo a faltar des de les Corts Valencianes més valentia envers alguns temes. Quan se'ns hi va convidar ens van posar l'himne oficial "per ofrenar noves glòries a Espanya" i el PP insultant a cau d'orella. Sovint, hi ha excepcions com en tot i estem agraïts a molta gent però l'equidistància en temes de drets humans encara és símbol de poc coratge, de no voler treure massa la cara per por de rebre de l'Estat i emmascarar per por o interès polític els fets.- Perseverança, alegria, coratge, lluitar en condicions molt adverses i no desistir del que és just.

