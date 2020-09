Mor el dibuixant Quino, creador de Mafalda

El dibuixant argentí Joaquín Salvador Lavado, conegut amb el nom de Quino, ha mort aquest dimecres als 88 anys. Era mundialment conegut per ser el creador de Mafalda, la tira còmica que s'ha convertit en una referència universal de l'humor punyent i reflexiu. Nascut a Mendoza el 1932, Quino era fill d'immigrants andalusos que van arribar a terres argentines el 1919.El 2014 va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats pel seu "enorme valor educatiu" i "la dimensió universal de la seva obra", a més d'aplaudir els personatges de les tires còmiques, com Mafalda, que "transcendeixen qualsevol geografia, edat i condició social". Ha rebut desenes de premis i ha publicat altres desenes d'obres a part de les ja conegudes de Mafalda.El 29 de setembre de 1964, fa gairebé 56 anys, va estrenar per primer cop Mafalda, a qui va dibuixar fins el 1973. Tot i haver-la deixat de banda, les tires còmiques van seguir sent una referència àcida i humorística fins l'època actual. Quino va fugir d'Argentina el 1976 pel cop d'estat i es va exiliar a Milà fins el 1990. La seva residència va anar variant entre Madrid i Buenos Aires.

