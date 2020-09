Torra acusa Espanya de fer un «cop d'estat» i insta l'independentisme a repetir el plebiscit de l'1-O

Un Quim Torra bel·ligerant, desafiant amb l'oposició, recuperant el seu perfil activista i alliberat de la cotilla del càrrec. Dos dies després de la seva inhabilitació com a president , així ha estat el discurs que ha fet en el ple de comiat al Parlament. Els atacs de Torra han anat especialment dirigits a l'estat espanyol i la Moncloa, a qui ha acusat d'haver perpetrat "un cop d'estat" contra les institucions catalanes per "enderrocar" el seu Govern.El 131è president de la Generalitat ha advertit que "fer veure que el poder judicial actua pel seu compte és un greu error". Darrere, ha dit, hi ha la voluntat de repressió dels governs del PP, però també del que formen "PSOE, Podem i els comuns", a qui ha situat al mateix nivell que la dreta a l'hora de judicialitzar el conflicte amb Catalunya. "És tot un estat contra Catalunya", ha sentenciat a la cambra.La motivació que mou l'estat espanyol, ha argumentat, és la de "substituir la voluntat popular per imposar una idea que és caduca, que és la sagrada unitat d'Espanya". Allò que no guanyen a les urnes, ha insistit, ho intenten aconseguir a cop de tribunals.Torra també ha fet un encàrrec a l'independentisme. Seguint el fil de les seves darreres paraules dilluns al Palau de la Generalitat , ha advertit que a les mans del moviment hi ha que les pròximes eleccions siguin "un plebiscit per ratificar el mandat de l'1-O o una altra cosa". Es tracta d'una petició sense més concrecions -la de persistir en la "ruptura"-, però el ja expresident ha advertit que, a criteri seu, hi ha prou musculatura per avançar cap a la independència. Ha demanat, de fet, al nou Parlament que sigui "fidel al mandat de les urnes". "Tenim la força de canviar-ho tot. I de fer-ho ara si volem. Tornarem a fer un salt col·lectiu assumint les conseqüències de voler-nos lliures", ha proclamat.Dirigint-se directament a tots els diputats, Torra els ha emplaçat a defensar amb "urpes i dents" la sobirania del Parlament i a ser "fidels" al mandat de les urnes. Tot un missatge entre línies per al president de la cambra catalana, Roger Torrent, a qui Torra va situar al centre de la diana quan se li va retirar l'escó el gener passat i que va motivar que donés la legislatura per esgotada i anunciés que convocaria eleccions.Torra ha utilitzat també un to agre per recriminar l'actuació de la bancada de l'oposició, mig buida perquè el PSC ha declinat participar en una sessió que ha definit com una "degradació més" de la institució. Ha definit com a "guardians de la repressió" els partits unionistes i els ha mirat directament per adreçar-los el següent retret: "Vergonya pels que porteu les votacions i expressions dels diputats a la justícia. Vergonya".El vicepresident Pere Aragonès, ara també amb funcions de president, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, s'han repartit els temps d'intervenció i han il·lustrat quins són els dos accents que conviuen al Govern fins a la convocatòria automàtica de les eleccions. Per una banda, Aragonès ha volgut deixar clar que Catalunya "no té president" i que no pensa contribuir a la normalització de la situació per molt que ara sigui ell el màxim representant del Govern. S'ha compromès a seguir treballant per a la gestió de la pandèmia i ha defensat que Torra ha posat sempre la salut "per davant de tot".Budó, per la seva banda, ha reivindicat que cal continuar "avançant cap a la confrontació intel·ligent" amb l'Estat, la mateixa estratègia verbalitzada per Carles Puigdemont per impulsar Junts. També ha comprat el marc plebiscitari de les eleccions plantejat per Torra i ha advertit que, qui no es rebel·li contra la situació, no és garant ni del progressisme ni de l'estat de dret. Un dard cap a la Moncloa.La CUP ha criticat Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per haver acatat la inhabilitació de Quim Torra "de forma humiliant" sense que s'hagi publicat ni tan sols al BOE i abans del ple del TC que ha de resoldre el recurs presentat pel president. "Una nova jugada mestra d'un autonomisme aplanat, agenollat davant l'Estat", ha afirmat el diputat Carles Riera, que ha qualificat el Govern d'actuar de forma "impotent" mentre Espanya "reprimeix". La CUP ha mostrat el seu suport a Torra, per bé que ha lamentat que el relat fet des de la presidència "no s'hagin traduït en fets". "Ens cal foc nou", ha afegit Riera, que ha recordat que JxCat i ERC arriben a l'aniversari de l'1-O -demà mateix- havent assumit "de manera humiliant" una sentència que aparta el president de la Generalitat.

