Trump destrossa el debat

Aquesta matinada s'ha viscut a Cleveland, Ohio, el primer dels tres debats presidencials que veurem en aquesta campanya electoral en la cursa cap a la casa blanca. El trist d'aquest debat és que no hi ha hagut debat, ha semblat més un programa del Sálvame Deluxe que no pas un debat presidencial de la que és la primera potencia mundial tot i els esforços del mític periodista Chris Wallace de la Fox News.Les dades just d'abans de començar el debat, no eren gaire favorables a Donald Trump que segons el prestigiós portal RealClearPolitics donava un 6% d'avantatge cap a l'aspirant envers l'actual president, a part de les enquestes, actualment hi ha altres paràmetres a valorar juntament amb les enquestes tal com fa des d'ahir l'empresa catalana Opentrends amb presència a Silicon Valley, mesurant els impactes a les xarxes socials i on abans del debat els republicans guanyaven amb quasi 148 milions de seguidors mentre els Demòcrates amb poc menys de 29 milions lideraven pel doble en participació activa per cada mil usuaris, dades com aquestes són les que ens ajuden a entendre com n'està de mobilitzat l'electorat demòcrata respecte a fa quatre anys i que acosten al partit del burro, és la mascota dels demòcrates, el 1600 de Pennsilvània Avenue que és la residència oficial del president dels Estats Units.Les expectatives d'abans del debat eren molt més altes a favor de Donald Trump, en bona part, perquè el mateix president s'havia encarregat de dir que destrossaria a Joe Biden o dient que estava senil i que no podria aguantar un debat, que es perdria en les respostes i fins i tot va arribar a dir que li fessin un control antidòping a Biden perquè només podria fer un bon debat si anava medicat, tot molt estil Trump.La història dels debats televisats es remunten a la campanya entre Kennedy vs. Nixon de 1960, on tots els analistes de l'època diuen que va ser determinant perquè Kennedy acabes guanyant aquelles eleccions. Possiblement els debats estan sobrevalorats, però també és cert que segons les dades acostumen a decantar entre un 5 i un 7% del vot de l'electorat, i si tenim en compte que hi ha estats on fa quatre anys Donald Trump va guanyar-hi per només un 1% dels vots, si avui un dels dos debatents ha aconseguit moure cap als seus interessos aquest 5 o 7% de l'electorat pot ajudar a donar-li la victòria a un candidat o l'altre, sobretot en estats claus com són Arizona, Florida, Michigan, Pennsilvània o Wisconsin.La primera enquesta post debat, o millor dit la primera enquesta publicada mentre escric aquest article, ha estat la de la cadena CBS, on mostra que el guanyador del debat a estat Joe Biden per un marge de 7 punts, 48 a 41% i on els entrevistats han manifestat que amb un 83% han trobat que el to del debat ha estat molt negatiu, fet que possiblement dona entendre perquè el guanyador del debat sigui precisament l'aspirant Joe Biden, perquè si una cosa s'ha dedicat a fer Donald Trump durant tot el debat, és a interrompre el seu oponent amb una intenció molt evident, intentar fer perdre-li el fil per veure si així errava amb alguna de les coses que deia per intentar demostrar el que fa molts dies i setmanes diu sobre el candidat demòcrata, que està senil i que no es pot votar a una persona que no està capacitada mentalment per dirigir el país. Joe Biden que davant de tantes interrupcions en més d'una ocasió li ha hagut de dir que era un pallasso i un mentider, tot molt a l'estil dels pitjors programes de premsa rosa. Per tots aquells lectors que hagin seguit el debat hauran observat que Donald Trump no ha fet cap proposta de futur pels pròxims quatre anys, s'ha dedicat a lloar les proeses en economia, en taxa d'aturats, en la gestió de la Covid-19 malgrat ser el país amb major xifra de morts i d'infectats, arribant a dir que si no hagués estat per ell que ha revertit la majoria de les polítiques que van dur a terme l'administració Obama-Biden, el país estaria avui en dia enfonsat de per vida.L'actual inquilí de la Casa Blanca, ha estat en tot moment genuïnament Trump, no ha volgut condemnar la violència dels supremacistes blancs i dels atacs policials que els afroamericans pateixen respecte a la majoria blanca i fins i tot ha anunciat aquesta matinada que si ell no surt guanyador, impugnarà tots els resultats estat per estat i que el resultat final de les eleccions no se sabrà aquella mateixa nit, i per tant ja podem anticipar que si Biden guanya el dia 3 de novembre, haurem d'esperar el que digui la justícia als voltants del 14 de desembre que és quan el col·legi electoral ha de dictaminar sense més dilacions qui és el guanyador de les eleccions.La pregunta que ens hem de fer és si aquesta estratègia de descrèdit i de divisió permanent que vol imposar Donald Trump dins la societat americana per tal de ser reelegit li sortirà bé o si pel contrari els electors ja el coneixen prou bé i no compren més les seves receptes i prefereixen optar per un candidat que els doni més tranquil·litat per reconduir l'estat d'ànim del país per afrontar la crisi de la Covid-19 i la reconstrucció econòmica derivada d'aquesta. En els propers debats veurem si canvia d'estratègia davant dels sondejos desfavorables que té o es manté amb el seu estil. El pròxim dia 15 d'octubre amb el segon debat començarem a sortir de dubtes.

