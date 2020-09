Cribratges comunitaris i en escoles a les Terres de l'Ebre pel brot a l'escorxador Padesa

El brot de Covid-19 detectat a l'escorxador Padesa, a Roquetes, ha provocat que el Departament de Salut prepari cribratges a les Terres de l'Ebre per evitar un creixement dels contagis. Els cribratges seran comunitaris i també es faran en escoles, segons ha explicat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, aquest dimarts en roda de premsa.Argimon ha xifrat en un 22% els treballadors de l'empresa contagiats. El cribratge realitzat pel Departament de Salut durant el cap de setmana a l'escorxador ha donat com a resultat 90 noves PCR positives. A més, ha assenyalat Tortosa com la població més afectada pel brot.Durant els dos dies es van recollir 398 mostres de les quals al CAP de Roquetes. A més de les 90 PCR positives, 306 són negatives i 2 encara es troben pendents de resultat. Arran d’aquestes dades el brot de Padesa, escorxador dedicat al processament de carn avícola, se situa en xifres de 237 positius, dels quals 218 són treballadors.La Regió Sanitària Terres de l’Ebre, així com el servei de vigilància epidemiològica Terres de l’Ebre mantenen reunions amb l’empresa per tal de prendre diferents mesures un cop s’han obtingut estos resultats. De moment, l'escorxador no es planteja tancar.Salut destaca la col·laboració “en tot moment” de Padesa que, durant el cap de setmana, va programar i executar la desinfecció de les instal·lacions.El primer cas positiu en aquest brot es va detectar el 13 de setembre i, a partir de llavors, el nombre de contagiats es va enfilar. Arran dels primers casos, l'empresa va fer un cribratge a 200 treballadors. Dimecres de la setmana passada es van diagnosticar 17 positius de cop, per la qual cosa Salut va decidir fer les proves PCR massives aquest cap de setmana al CAP de Roquetes.A finals de juliol ja es va fer un cribratge preventiu a un miler de treballadors de les plantes de Padesa i Paumar de Roquetes i Amposta. Llavors, però el nombre de casos va ser molt més baix, 16 en concret.Tant Argimon com el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz han considerat que el brot generat a Padesa està "controlat". Els dos responsables de Salut han assegurat que no hi ha més mesures sobre la taula a banda dels cribratges anunciats.

