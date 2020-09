Un manifest de suport a Torra aplega des de Guardiola a Llach i Terribas

Desenes de personalitats han signat un manifest que rebutja la inhabilitació de Quim Torra, acusa la justícia espanyola d'actuar "amb ànim de venjança i escarment" i condemna la "deriva antidemocràtica" de l'estat espanyol. El text el signen des de l'entrenador de futbol Pep Guardiola a la periodista Mònica Terribas, així com el cantant i exdiputat Lluís Llach, la directora de cinema Isona Passola o la cuinera Ada Parellada.En el manifest, els signants denuncien la sentència per la qual Torra ha estat inhabilitat per haver penjat una pancarta reclamant la llibertat dels presos. "Condemnem la deriva antidemocràtica de l’Estat espanyol, que utilitza la repressió judicial per aturar la lliure voluntat democràtica dels catalans. Fins i tot, inhabilitant un president en exercici del seu càrrec, fet sense precedents a l’Europa democràtica", asseguren.En el text, també asseguren que afirmem que "la indignació, la raó i la perseverança són el fonament i la llavor de tota revolta a favor de les minories nacionals oprimides i en defensa d'una causa justa", com consideren que és el dret a l’autodeterminació dels catalans, i per aquest motiu fan una crida a la ciutadania a sumar-se al manifest.

CRIT DE DENÚNCIA, ACUSACIÓ ... by naciodigital

