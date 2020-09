El rei truca a Lesmes per expressar que li hauria «agradat» ser a l'acte de Barcelona

El rei Felip VI ha trucat al president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, per expressar-li que li hauria "agradat" ser a l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges, que s'ha celebrat aquest divendres a Barcelona.Segons han confirmat fonts del CGPJ, el monarca hi ha contactat quan ha acabat l'acte i el mateix Lesmes ho ha traslladat als membres de la nova promoció després de la tradicional fotografia de família. Durant el seu discurs, Lesmes ha manifestat un "l'enorme pesar" per l'absència del rei en l'acte i ha lamentat la decisió del govern espanyol perquè "la justícia es fa en nom de qui representa la unitat i la permanència de l'Estat".La decisió ha aixecat molta polseguera entre el sector judicial. Tant és així que sis vocals del sector conservador de l'òrgan han signat una declaració per lamentar l'absència del monarca."Les circumstàncies que impedeixen la presència del rei en l'acte ens portes a reafirmar la nostra admiració i respecte cap a la seva figura, símbol de la unitat i permanència de l'Estat, tal i com proclama l'article 56 de la Carta Magna", asseguren els vocals María Ángeles Carmona, Nuri Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llompart, Juan Martínez Moya i Gerardo Martínez.

