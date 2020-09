Tota l'actualitat, minut a minut

13:42 Illa avisa: "Venen setmanes dures a Madrid"



El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que "venen setmanes dures a Madrid" i que caldrà "determinació" en les mesures que s'hauran de prendre en els propers dies per controlar la pandèmia. Durant la roda de premsa posterior a la conferència multisectorial d'Educació i Sanitat, Illa ha dit que en la reunió de coordinació prevista aquest migdia s'abordarà la situació de la comunitat i que el govern espanyol estudiarà les peticions que li ha fet arribar la CAM. Entre elles, la de permetre la contractació de metges extracomunitaris per pal·liar la manca d'efectius. "Seran objecte d'estudi i intentarem complir-les", ha insistit.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) per les fortes ventades que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu a partir de la propera matinada. Les comarques afectades són principalment les del Pirineu Occidental, l’Anoia, Alt i Baix Penedès i Barcelonès. Es recomana extremar la precaució en la mobilitat i en les excursions de muntanya perquè l’episodi també està associat a una baixada important de les temperatures i a precipitació en forma de neu. Les ratxes de vent poden superar els 72 km/h i es preveu neu d'uns 20 cm a cotes de 2.000 metres.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que el govern espanyol no pot deixar de tramitar l'indult per als independentistes presos perquè si no, estaria "prevaricant". En una entrevista a TVE, ha afegit que la tramitació anunciada no és un escàndol i que sí que ho seria "bloquejar" una tramitació. Iceta també ha assenyalat que això no prefigura que es concedeixi o no l'indult i que simplement s'ha obert un procés. D'altra banda, Iceta ha defensat que el Rei és un "símbol" i que s'ha de treballar perquè cada vegada sigui més estimat. Ha suggerit que l'absència de Felip VI en un acte judicial a Barcelona pot estar relacionat amb la proximitat de la sentència contra el president de la Generalitat, Quim Torra.

L'expresident Artur Mas intenta que el PDECat no es presenti a les eleccions en solitari, i que integri dirigents seus com a independents a la llista de JxCat. Tal com explica en una entrevista a l'ACN, Mas treballa com a mediador perquè l'operació tingui l'aval del president de Junts, Carles Puigdemont; dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn; i del president del PDECat, David Bonvehí. Assegura que no és una proposta seva, però Mas confia que aquesta via eviti un trencament de les parts, tot i admetre que "la situació és molt complicada de cara a l'entesa". D'altra banda, l'expresident creu que, si finalment el PDECat es presenta en solitari a les eleccions, ha de "reagrupar" persones que han abandonat el partit.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dijous la pròrroga i ampliació de mesures a Canovellas, Granollers i Les Franqueses del Vallès, tots tres municipis del Vallès Oriental, per fer front a la Covid-19. Es recomana a la població no sortir de casa seva excepte per anar a treballar, desplaçar-se fins a serveis sanitaris o anar a l'escola, entre d'altres. També es limita al 50 per cent l'aforament en bars i restaurants, i en actes religiosos com poden ser enterraments o casaments. El DOGC estableix una durada d'aquestes mesures de 15 dies i entren en vigor des d'avui mateix, dia de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les fortes olors d'aquest matí a l'Hospitalet de Llobregat Cornellà de Llobregat i Barcelona no eren tòxiques i procedien d'una indústria química que s'està desballestant, a cavall entre Cornellà i l'Hospitalet. Concretament de la fossa de la depuradora de l'antiga planta de Stahl Ibèrica, que l'estava buidant una empresa especialitzada. Arran dels avisos al 112 –prop de 150 d'arreu del Barcelonès-, han explicat els Bombers, s'han aturat els treballs a l'espera de realitzar les comprovacions de toxicitat, que han donat negatiu.

El regidor de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha marxat del Saló de Cent de l'Ajuntament durant la lectura del pregó després que el pregoner, Tortell Poltrona, hagi denunciat la repressió de l'Estat i hagi reivindicat els presos polítics. "He marxat, això no és un pregó", ha dit Valls al seu compte de Twitter.

El pregoner de la Mercè, Tortell Poltrona, ha començat el seu discurs al Saló de Cent de l'Ajuntament llegint una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, escrita des de la presó de Lledoners. "Avui el virus també som nosaltres, si no fem front al que ens ha portat fins aquí", deia la carta de Cuixart, on també reivindicava la vocació "emancipadora" de l'art.

El Ministeri de Sanitat ha sumat 11.289 casos més de Covid-19 en l'última setmana, dels quals 4.143 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 3.125 de dimarts, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 693.556. Pel que fa a el nombre de morts, el departament ha notificat aquest dimecres 130 morts per Covid-19 més, 517 en l'última setmana. Això fa que la xifra total de morts per Covid-19 a l'Estat se situï en 31.034.

La comissió Constitucional del Congrés dels Diputats ha aprovat, aquest dimecres, una proposició no de llei d'ERC on demana al govern espanyol revocar els honors i condecoracions reconeguts per l'Estat a Francisco Franco i als col·laboradors amb el règim dictatorial. El text considera que en l'actuat estat democràtic que mitjançant llei va declarar "la injustícia i il·legitimitat de la repressió" no pot "mantenir condecoracions i honors als colpistes i repressors".

Espanya és l'onzè estat del món que més ocupació ha perdut en el segon trimestre del 2020, el més afectat per la Covid-19. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT), lidera la caiguda en ocupació a la Unió Europea durant els mesos de més restriccions per la pandèmia, que ha afectat més les dones que els homes a l'Estat. Entre els 21 països del món on més cau l'ocupació, només n'hi ha dos més de la Unió Europea, Portugal, que se situa tres posicions per sota d'Espanya, i França, que es troba en el divuitè lloc. Els països que més han perdut són de l'Amèrica Llatina. Perú encapçala la llista, seguit de Colòmbia, Costa Rica, Equador, Xile i Mèxic. Per davant d'Espanya també hi ha el Canadà, Brasil, els Estats Units i Moldàvia.

El concert de Manel previst per aquest diumenge, 27 de setembre, als Camps Elisis de Lleida, emmarcat en les Festes de Tardor, ha quedat suspès a causa d'un positiu en covid-19 a l'entorn de la banda que obliga que tot l'equip guardi la preceptiva quarantena, segons informa Fina Estampa Produccions, l'oficina de management i contractació del grup. Tot i que l'Ajuntament de Lleida i Fina Estampa Produccions treballen ja per trobar una nova data, es tornarà l'import íntegre de totes les entrades adquirides per a l'actuació.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, recomana evitar anar a la Cerdanya durant el pont de la Mercè. "Seria preferible no sortir", ha assegurat el conseller. Sàmper recorda que els possibles contagis que hi hagi durant el pont i cap de setmana no es coneixeran fins d'aquí a uns dies i, per tant, una sortida massiva podria ocasionar un cert "descontrol" sobre la pandèmia. Amb tot, el conseller admet que no es tracta de cap mesura restrictiva i assumeix que hi haurà gent que viatjarà malgrat la recomanació: "Qui acabi sortint, que tingui clar que és a les nostres mans evitar nous contagis. Tenim davant una pandèmia amb virus terriblement fort i fins que no tinguem vacuna no podrem enderrocar-lo".

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) prepara un pla estratègic de recerca i coneixement que "ha de contribuir a la sostenibilitat del delta de l’Ebre" i del qual en les pròximes setmanes presentarà una primera proposta als diversos agents del territori.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat davant del TSJC que no és un "tribunal neutral" i que la sentència "està escrita", amb la qual cosa s'ha acollit al dret a no declarar. Aquest judici, ha dit, s'emmarca "dins de la persecució política" contra els independentistes catalans. "La causa independentista és justa i és d'una minoria nacional", ha assegurat. Informen Jordi Velert i Sara González.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arrencat la seva compareixença amb una ironia: "Perdoneu que només hi hagi una bandera catalana, no n'hem pogut trobar 23". Tota una referència a la compareixença de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb el president Pedro Sánchez el passat dilluns, amb 24 banderes espanyoles i madrilenyes de fons. Informen Jordi Velert i Sara González.