Reindustrialitzar Catalunya

Per Girondins el 28 de maig de 2020

Cantareta per la independencia i alderulls i manis i Waterloo i Perpinya... i altres SI, ara preserva la industria catalana NO de cap de les maneres, aqui avui Catalunya entre la independencia, el coronavirus, i ara la crisis de la industria que be, CATALUNYA JA NO ES CATALUNYA, pregunteu al govern el que ha venut de patrimoni la Generalitat, per aguantar les seves meucades, i veureu que no més hi queda el nom de CATALUNYA i encara gracies.. PODEM DIR AMB LLETRES MAYUSCULES QUE EL GOVERN INDEPENDENTISTA HA FRACASAT ESTREPITOSAMENT...YA ES DE DOMINI PUBLIC...