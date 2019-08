Diamants per sempre

. Recordem que la mateixa Lluna es va formar per l'agregació d'una gran quantitat de pols generada per una col·lisió. Aquests esdeveniments van fer que no restés pràcticament res de l'estructura original de la Terra.. Perquè a les laves basàltiques d'illes oceàniques, aflorades lluny dels límits de les plaques tectòniques –com ara les de Hawaii o Islàndia–, la proporció entre els isòtops d'heli (heli 3:heli 4) era més alta del que s'esperava., els geòlegs sospitaven que en alguna zona del mantell, entre l'escorça i el nucli, es manté una gran reserva de roca pràcticament intacta durant els darrers quatre mil milions d'anys, poc més de l'edat de la Lluna. Però fins ara, no s'havien trobat proves fermes de la seva existència real.; però ocasionalment se'n troben que s'han format a més fondària, entre els 230 i els 800 km. Aquests diamants "súper profunds" afloren a la superfície arrossegats per erupcions volcàniques violentes i es distingeixen dels que s'han format en zones més superficials.. Així, els diamants més profunds són una càpsula del temps perfecte, que obre una finestra al dipòsit arcaic que s'ha mantingut intacte des de poc després de la formació de la Terra.. Aquesta forma (l'heli 4) és la més freqüent. Però hi ha un isòtop estable d'heli (l'heli 3), freqüent a l'univers però escàs a la Terra, que indica la procedència forana al planeta.; del temps de la formació de la Lluna, ara fa quatre mil milions d'anys. Van aflorar en erupcions de fa noranta-tres milions d'anys i han estat preservats de l'activitat geològica de la Terra.. Encara resta determinar si es tracta d'un sol dipòsit gran o diversos menors, la seva composició química i la seva localització en el mantell. De moment, se suposa que és una estructura molt densa prop del nucli terrestre, que comença als 3.500 km de fondària.el 16 d'agost per un equip internacional de científics d'Austràlia, Canadà, Regne Unit i Brasil. I es presenta divendres 23 d'agost a la conferència Goldschmidt , que se celebra aquesta setmana a Barcelona.

