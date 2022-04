Aquest Sant Jordi els floristes catalans esperen vendre milions de roses vermelles i de diversos colors. I com cada any, la pregunta habitual que un mateix es fa, quan rep una rosa, és: Què puc fer perquè no es panseixi al cap de tres dies?us proposa deu senzills trucs per aconseguir que les flors us durin més d'una setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor