La «multidesfeta» de Colau

La cara d'Ada Colau després del ple extraordinari d'aquest dimarts ho deia tot. L'alcaldessa de Barcelona ha comparegut visiblement dolguda davant els periodistes després que el ple hagi tombat d'una tacada dues de les seves propostes estrella, el tramvia de la Diagonal la multiconsulta . Però ha estat la regidora de Participació Ciutadana, Gala Pin, la que ha definit en una sola frase com s'han encaixat les dues derrotes en un govern format per edils que, com ella, s'han forjat en l'activisme veïnal i social. "Hi ha dies en què estar aquí dins perd sentit. Avui és un d'ells", ha manifestat Pin a través del seu compte de Twitter.El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, no ha dubtat a fer un dels seus jocs de paraules i ha titllat el dia de "multifracàs" de Colau. El tramvia ja era una derrota cantada, però no la multiconsulta. Malgrat això, els esforços de l'alcaldessa perquè prosperés no han estat suficients, i s'ha evidenciat així de nou que governa en minoria. Aquesta vegada els revessos adquireixen una dimensió més especial, i és que s'han produït just quan està arrencant la precampanya de les municipals del 2019 i els partits ja estan engreixant la maquinària electoral amb la celebració de les primàries per escollir els candidats.La jornada a l'Ajuntament ja no ha començat bé per a Colau. Dos dels seus regidors no han pogut assistir a la sessió: la responsable de Mobilitat, Mercedes Vidal, que està en un avançat estat de gestació, i el de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha patit una caiguda una estona abans del ple. A més a més, encara s'ha produït un altre fet que no conduïa a l'optimisme, i és que el mateix govern ha decidit retirar de la votació les dues preguntes de la multiconsulta que eren proposta seva per manca de suports suficients, i que estaven relacionades amb l'habitatge al solar del costat de l'hotel Rec Comtal i al [email protected] Tot i això, el que ha fet saltar pels aires la multiconsulta ha estat, a parer de Colau, la pregunta sobre la gestió pública de l'aigua, d'iniciativa ciutadana. L'alcaldessa ha carregat durament contra l'empresa Agbar, a la que ha acusat de fer "pressions" als grups de l'oposició – el govern també la veu al darrere de recursos judicials - fins al punt que hi ha formacions que han canviat la seva posició en 24 hores i han acabat votant en contra. Les entitats que promovien aquesta pregunta i la que demanava canviar el nom de la plaça de l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, han apuntat al PDECat com una formació que ha canviat de postura, però el partit ha negat que els hagués garantit el "sí".A més de BComú, només ERC ha donat suport a les dues preguntes d'iniciativa ciutadana, mentre que el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), s'ha abstingut. La resta –PDECat, Cs, PSC, PP i la CUP- han votat en contra, excepte els "cupaires" pel que fa a la d'Idrissa Diallo, que hi ha estat a favor. Amb el tramvia es votava l'extensió d'aquest transport per un primer tram de la Diagonal, entre Glòries i Verdaguer, mentre que la resta fins a Macià es deixava sense calendari. Però no ha prosperat, tot i que aquí Colau ha tingut uns suports diferents: el vot a favor del PSC i del regidor no adscrit, i en contra de la resta. ERC no ha donat el seu braç a tòrcer malgrat tota la pressió de Colau i ha refusat el projecte.L'alcaldessa ha disparat crítiques contra tota l'oposició, i ha assenyalat l'escenari que molt probablement s'intensificarà en els pròxims mesos, a mesura que s'acostin les municipals. "Lamentar un cop més que estem veient cada cop més que els plens es converteixen en una batalla partidista en clau electoralista", ha afirmat. Sobre la multiconsulta, ha retret als grups que s'hagin "alineat" amb Agbar, contra la que no ha estalviat les crítiques per haver posat "un exèrcit" en advocats i publicitat per "boicotejar" la multiconsulta. "Agbar s'ha gastat una milionada", ha sentenciat, però el govern també ha tingut paraules per als grups amb els quals, en certa manera, pot tenir més coincidències ideològiques.A la CUP, que s'ha posicionat en contra de la pregunta de l'aigua per considerar que Colau hauria de tirar pel dret amb la remunicipalització, l'alcaldessa ha criticat que ha emès un vot en contra amb "un paternalisme incomprensible" cap als moviments socials. Al PSC li ha retret que hagi posat en dubte les garanties de la multiconsulta, i la primera edil ha insistit en el fet que són "plenes". I, en referència a ERC i altres grups, ha recordat que el tramvia "no és el de la Colau", sinó el dels veïns, i que la ciutadania jutjarà a les urnes. Aquí ha tingut l'ajuda de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que considera que el rebuig dels republicans "invalida" Alfred Bosch com a candidat d'ERC a les municipals."Prefereixen que Fernández Díaz, Carina Mejías i el lobby del cotxe els aplaudeixin", ha agregat Sanz. El portaveu dels republicans, Jordi Coronas, s'ha preguntat a continuació: "Quants insults més ens han de dir perquè canviem d'opinió?". Colau ha assegurat que seguiran defensant el tramvia per la Diagonal i la multiconsulta, però a aquestes altures del mandat les opcions de tirar res endavant són molt escasses. De nou, s'ha apuntat un escenari de futur plausible, que podria passar per una intervenció de la Generalitat: Coronas ha assegurat que "serà ERC" la garantia que algun dia s'uneixin els tramvies.La derrota del tramvia i la consulta s'afegeixen a les grans dificultats de Colau per tirar endavant els grans projectes de ciutat, que s'han vist agreujades des que va expulsar el PSC del govern pel seu suport a l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català. Quan es compleixen gairebé tres anys de mandat, l'alcaldessa només ha pogut pactar dos grans projectes amb segell propi: el pla d'allotjaments turístics (PEUAT) amb ERC i l'abstenció de la CUP, i el d'habitatge amb el vistiplau del PDECat i Cs, però aquest pot tenir efecte a més llarg termini i, en tot cas, les previsions queden lluny dels objectius d'habitatge públic que es van fixar per llei Justament l'habitatge és una de les grans assignatures pendents de Colau, i més perquè durant el seu mandat s'han incrementat les dificultats per accedir a un pis a causa de les pujades desorbitades del lloguer i la reducció dels desnonaments ha estat limitada . A més, l'alcaldessa no ha pogut fins ara tirar altres projectes endavant, com la funerària pública , ni iniciatives d'alt contingut simbòlic, com aprovar la revisió de l'ordenança del civisme, fer que la Sagrada Família pagui la llicència d'obres o tancar el CIE. Sí que ha avançat en les mesures contra la contaminació, en coordinació amb la Generalitat, cosa que deixa una notable petjada als carrers amb la multiplicació dels carrils bici.

