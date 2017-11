Murs que cauen

Coincidint amb l’aniversari de la caiguda del mur, des de 2009 a Berlín se celebren les jornades anomenades des de 2009 a Berlín se celebren les jornades anomenades Falling Walls . De la mateixa manera que el mur va canviar la història de la ciutat, l’objectiu de la trobada és donar resposta a la pregunta «Quins han de ser els propers murs a caure?».

en els àmbits de l’energia, la pobresa, el medi ambient o la salut. Una de les propostes de la trobada és Falling Walls Lab, un fòrum interdisciplinar que ofereix l’oportunitat a joves investigadors de presentar projectes de recerca innovadors amb un rerefons social.En només tres minuts implacables, incloses preguntes i respostes, cent joves científics van exposar de forma amena i concisa «aquest és el mur que vull fer caure». Van sentir-se idees de moltes disciplines i d’arreu del món, gràcies que el centre on fan recerca pertany a la xarxa Fallilng Walls.A Berlín competeixen per endur-se el premi International «jove innovador de l’any». Enguany els tres guanyadors van ser un investigador de Malàisia, que ofereix un tractament d’aigües residuals; una altra de la Índia, que vol controlar les malalties transmeses per mosquits, i una altra d’Àustria, que vol diagnosticar precoçment el càncer d’ovari.estudiant post-doctoral de l’ICFO, que vol trencar el mur de l’accés a la salut. Segons la OMS, al menys quatre-cents milions de persones no tenen accés a un servei de salut; perquè al seu entorn no hi ha hospitals o centres de recerca, perquè viuen a una àrea aïllada, perquè tenen una mobilitat reduïda o, senzillament, perquè són pobres.els monitoritza els paràmetres més habituals per detectar les malalties més comunes, com són les afeccions cardiovasculars o pulmonars. El dispositiu regula la hidratació, la temperatura, la tensió arterial, la saturació d’oxigen en sang, la quantitat de sucre o colesterol.té un cost de fabricació de menys d’un euro. Per tant, la seva producció i distribució massives podria millorar la salut pública especialment en els països desenvolupats. I es podria assolir el dret d’accés a la salut.com ha mostrat un dels esdeveniments científics més prestigiosos del món.

