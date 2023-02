Quin temps farà per Carnaval a Catalunya?

S'albiren pocs canvis a mitjà termini. Domini majoritari del Sol amb temperatura semblant. pic.twitter.com/nPCygNH4al — Meteocat (@meteocat) February 14, 2023

ja és aquí. Molts seran els que durant aquests dies sortiran al carrer, de, per celebrar la setmana més esbojarrada de l'any amb, pintures a la cara i confeti pels aires. Però per poder-ho fer, i sobretot, saber el millor moment per a fer-ho, també és important tenir en compte si elrespectarà la celebració.Tranquil·litat pels que sou més festejadors. El sol serà el protagonista durant aquest pròxim dies i les pluges no visitaran el rei. Això serà gràcies a l'que ja fa dies que està instal·lat ai que manté dies plenament secs i fins i tot amb temperatures més estables que les de bona part deli la primera setmana del, que fins i tot van deixar neu a diferents punts del país.De fet, lesaniran en augment especialment durant els últims dies de la setmana. D'aquesta manera, és sobretot al cap de setmana quan els valors màxims poden arribar fins als. Eltampoc donarà guerra després de ser el protagonista meteorològic de bona part del 2023.

