La Guàrdia Civil desperta Solsona amb un escorcoll i una detenció

En primer terme, un vehicle del GAR Foto: Ramon Estany

Quan no fa ni dues setmanes que Solsona va viure la concentració davant del Jutjat de Solsona pels quatre presumptes membres del CDR que se'ls acusava de voler sabotejar la Vuelta, aquest dissabte la capital del Solsonès, en plena Festa Major, ha viscut unaCap a les 8 del matí,ha notat un brogit inusual, el d'un dron que sobrevolava la zona i l'arribada de diversos vehicles i furgonetes de la Guàrdia Civil, en concret del, una unitat tàctica especial que es dedica principalment a la lluita contra el terrorisme. Ràpidament, els agents, fortament armats, han acordonat l'edifici i carrers contigus.Després de dues hores i mitja, on sembla ser que han realitzat un, els agents han sortit del lloc amb un detingut, i han continuat els escorcolls en una botiga de Solsona.Els responsables de l'operatiu policial no han volgut donar detalls de la naturalesa d'aquesta intervenció, al·legant que estan seguint les instruccions d'una. S'espera, que en les properes hores, s'acabi facilitant alguna informació que esclareixi els motius d'aquesta actuació.