​La Capta canvia de format

SAMARRETA DEL BOU, GEGANTA JOVE DE GOMA I VESTITS NOUS DELS NANS

A les portes d’una nova edició de la Festa Major de Solsona, l’Agrupació de Geganters presenta una sèrie dede la que se’n destaca la reformulació de la Capta. Aquest era un acte que, en el seu sentit original, servia per recaptar diners per a pagar els portadors dels Gegants i el Flabiolaire.Perduda la funció original d'aquest acte, en els darrers anys, des de l'agrupació, s'ha treballat per repensar-ne el format. Tradicionalment, s'ha fet el 8 al vespre, un dia molt intens pels geganters. Per això s'ha decidit, per fer-la més participativa i lluïda.Serà un acte organitzatdesprés del castell de focs. Hi haurà un sopar popular a peu dret a la Plaça Major, i a continuació, a dos quarts de 12, començarà el passacarrers de la Capta amb els Gegants Joves i la Trinxaranga des de la mateixa plaça. El recorregut, que es preveu que duri una hora, passarà per alguns carrers i places del nucli antic fins arribar altre cop a la Plaça Major, on acabarà l’acte amb unconcert de La Zarigüella.amb música a l’escenari.Aprofitant la renovació de la Capta s'han introduïtamb la col·laboració del músic solsoní Albert Fontelles Ramonet, a qui l’entitat agraeix la seva tasca. En primer lloc, es recupera la melodia d'un antic ballet que tocava el Flabiolaire pel ballet de la parella de gegants, i s'introdueix un nou pasdoble titulat La Capta.Enguany se celebra el. Podreu trobar més informació d'aquesta efemèride en l'article que l’Agrupació de Geganters publica al programa de Festa Major. Per commemorar aquest aniversari ha sortit a la venda una. Es pot adquirir a la parada de marxandatge dels assajos fins al dia 6 de setembre, que es farà l'assaig general, i també durant els dies de la Festa. En aquesta parada també s'hi pot adquirir lai el tiquet pel sopar de la capta. La darrera novetat que es podrà veure aquesta Festa Major és la