​Nova edició del Festival de Senderisme del Solsonès

La comarca del Solsonès acollirà,, una nova edició del Festival de Senderisme dels Pirineus juntament amb les 11 comarques que integren la marca turística Pirineus, que son les comarques considerades de muntanya més l’Alt Empordà.El dissabte dia 16 de setembre, s’ha previst unaper tal d’observar l’arquitectura de pagès; anirà a càrrec de, guies de muntanya, i de l’. També s’ha previst una ruta de senderisme de 14,5 quilòmetres pel pont Quebradís, gran part de la qual transcorre pel municipi de Guixers, la qual serà guiada per. Aquestes dues activitats tindran lloc a partir de les nou del matí.El diumenge dia 17, també a partir de les nou del matí, Sàmara Natura i Solsona Experience, conduiran l’activitat de senderisme de 6 quilòmetres “el batec del Cardener” que seguirà pel costat del canal construït vora el riu Cardener, concretament, el recorregut que va des del Molí dels Cups, molt a prop de l’ermita de Sant Esteve d’Olius, fins al Molí de Ratavilla.El mateix dissabte dia 16, a partir de les nou del matí, es preveuen diverses activitats paral·leles com, organitzada peli, a partir de mitja tarda i cap al vespre, la d’conduïda perL’endemà diumenge, a les deu del matí,tornarà a acollir un taller de cuina d’elaboració de pastís de formatge i visita autoguiada.Totes aquestes activitatsa través de la web del Patronat de Turisme del Solsonès http://turismesolsones.com/que-fer/festival-senderisme-solsones/ El Festival de Senderisme del Solsonès compta amb la col·laboració deli està emmarcat dins el Festival de Senderisme dels Pirineus que va néixer el 2016 inspirant-se en els walking festivals dels països centreeuropeus, on ja estan molt consolidats. En aquests festivals es combinen itineraris de senderisme per a famílies i gent gran, tastets gastronòmics, visites a museus, concerts, rutes culturals, i es posar en valor la feina dels guies locals intèrprets que coneixen molt bé el territori.