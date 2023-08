La 3a edició del 2DTRIAL torna al Port del Comte el 26 i 27 d'agost

La cursa es desenvolupa per dins de l’indret de l’estació d’esquí de Port del Comte amb un recorregut espectacular d’alçada i alta muntanya

S'ha presentat la 3a edició de «», l’últim cap de setmana d’agost, concretament els dies 26 i 27 d’agost amb la intenció de poder gaudir, pilots, seguidors i acompanyants, de l’entorn tant fantàstic que ens ofereixen aquestes muntanyes del Solsonès.Ubicatses desenvoluparà aquesta prova de dos dies resseguintper les diferents carenes fins assolir el punt més alt, a 2.200 metres d’altitud, on es pot gaudir d’Sant Llorenç de Morunys i Solsona al fons.La dificultat del circuit és nivell mig assequible, però no apta per a principiants.Es preveu un màxim de 165 participants, repartits en tres categories, nivell alt, nivell mig i nivell baix. Qui vulgui participar, pot inscriure's i reservar la plaça fins el 6 d'agost.⁣Per a més informació i inscripcions: https://2dtrialportdelcomte.com⁣