​El cotxe del Google Street View es passeja pel centre de Solsona

El popular cotxe quefa servir per retratar els carrers i carreteres per a la seva aplicació, vinculada al Maps, s'ha pogut veure aquest divendres al matí al centre de Solsona.Google Maps és un servei de cartografia en línia gratuït de Google. I una de les opcions és explorar el mapa amb Street View, és a dir, veient imatges panoràmiques actuals dels carrers., et permet explorar llocs de tot el món, amb imatges a peu de carrer de 360 graus, assegut còmodament al teu ordinador. Es poden visitar monuments o paratges de tot el món, i fins i tot veure el carrer de casa teva.Per actualitzar les imatges, Google té distribuïts vehicles per tot el món, amb una càmera a sobre, que van recorrent tots els carrers de zones determinades.

