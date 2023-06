​Esquerra i CUP signen l'acord de govern

Esquerra i CUP han formalitzat el pacte de govern amb la signatura d'un acord. El document defineix el repartiment de regidories, les tinences d'alcaldia i el pla de mandat., a més de l'alcaldia, capitanejarà la regidoria d'Hisenda i Administració;serà la nova regidora d'Habitatge, Infància i Participació;assumirà les regidories d'Urbanisme, Serveis Municipals, Esports i Noves tecnologies;s'ocuparà de Cultura, Joventut i Comunicació;es responsabilitzarà d'Afers socials, Feminismes i Transparència;seguirà estant al capdavant de Desenvolupament Local , Medi Ambient i Parcs i Jardins.serà la regidora de Governació, Educació i Salut.A més de les àrees ja esmentades, els regidors també seran titulars de les diferents regidories de barri.Així mateix, pel que fa a les, la primera, la tercera i la quarta les ocuparan regidors del grup d'Esquerra Republicana mentre que la segona tinència estarà en mans de la CUP. Tot i que el pla de Mandat es tancarà en les pròximes setmanes, els objectius programàtics del nou govern seran les següents:com a eina de coordinació de les polítiques d'habitatge, dotant-la d'un tècnic especialista en aquesta àrea i d'un pressupost anual suficient per poder porta a terme polítiques d'habitatge que permetin la incorporació de pisos a la borsa d'habitatges de lloguer municipal., per preservar el dret a l'habitatge, i fins que es pugui revertir l'actual manca d'habitatge a la ciutat., afavorir la creació d'ocupació a través del suport a les empreses del territori i confeccionar i aplicar un programa específic per afavorir el relleu generacional i la modernització en el petit comerç.que fomentin l'estalvi i la generació d'energia renovable, amb el compromís de preveure anualment en els pressupostos municipals una o diverses partides pressupostàries per finançar-lescom a pulmó natural de la ciutat.La creació d'un casal jove municipal que ofereixi al jovent un espai per créixer i relacionar-se entre iguals, a més d'alternatives formatives, organitzatives i de lleure.que permeti la comunicació i la participació directa de la població. L'aplicació permetrà a la ciutadania personalitzar la informació i els avisos que voldrà rebre segons els seus interessos, barri.... Implantació de retribucions adaptades a la casuística del regidor/a, sense ser excessivament allunyat de les retribucions que corresponen per la dedicació i responsabilitat assumida.Treballar per avançar en la laïcitat de les manifestacions de la institució.