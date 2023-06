Judit Gisbert revalida l’alcaldia de Solsona amb l’entrada d’ApS-CUP al govern

“No és un xec en blanc”

“Ens quedem”

La republicana Judit Gisbert ha tornat a ser investidaaquest migdia per segon cop en menys de dos anys. Aquesta vegada, gràcies al suport dels dos regidors d’Alternativa per Solsona-CUP, amb la qual ERC va tancar un pacte de govern ahir al vespre , i amb els tres vots favorables de Junts per Solsona, “per respecte als ciutadansque van escollir que aquesta fos la llista més votada”. Així, en la nova etapa que s'obre al consistori solsoní,En una sala atapeïda de públic, el Ple de constitució de l'Ajuntament ha començat amb la formació de, ambdós nous al consistori. Tot seguit, la resta de regidors han promès el seu càrrec en el si d’una corporació amb la majoria d'integrants renovats.En el seu discurs d'investidura , Gisbert ha admès que a les urnes “la ciutadaniade Solsona ha decidit dibuixar un mapa polític municipal que ens emplaça a una nova conjuntura amb nous reptes". "Però ho entomem amb il·lusions renovades que ens esperonen a continuar treballant més i millor". Els resultats amb els quals Esquerra ha guanyat sense majoria absoluta han fet necessari explorar acords. En aquest sentit, la batllessa ha justificat l’elecció dels nous socis: "Hem buscat consens i una aliança per assegurar la governabilitat de la ciutat d'una manera estable sense renunciar als pilars del que considerem que és un govern de progrés".Gisbert ha apuntat alguns dels projectes que marcaran el mandat: la creació de l’oficina municipal d'habitatge, la dignificació del tram urbà de la ribera, una mobilitat més sostenible, el treball conjunt amb el sector econòmic "per donar solucions a les seves problemàtiques", entre d'altres.L’alcaldessa no ha desaprofitat la seva primera intervenció per prodigar agraïments en el moment més emotiu de la sessió: s’ha adreçat al seu antecessor, David Rodríguez, els regidors de govern del mandat passat i els d’aquest –amb unes paraules especials per al número dos, Joan Parcerisa–,els representants cupaires, el personal municipal, la família i les amistats. "Però aquest ha de ser un Ajuntament sense personalismes, un Ajuntament de les persones", ha dit, i s'ha compromès a "treballar incansablement per una Solsona millor amb els companys de govern i col·lectivament".El parlament d’investidura, però, ha estat la culminació de la sessió plenària que dona el tret de sortida a un nou mandat. Elis Colell, cap de llista de Junts per Solsona, ha estat la primera a exposar el seu posicionament, abans de les votacions. Colell ha lamentat que la resposta al seu oferiment per formar “un govern sòlid i amb garanties d’estabilitat” arribés ahir al vespre quan ja havia transcendit als mitjans de comunicació. Amb tot, ha renunciat a presentar la seva candidatura a l’alcaldia en favor de la d’ERC. Però ha advertit que “no ésun xec en blanc”. “És un vot de consideració”. “El grup d’Esquerra Republicana ha volgut que Junts per Solsona, la segona força més votada al municipi amb 714 vots, sigui a l’oposició. Però això, lluny d’afeblir-nos, ens reforça. Serem el contrast, la contraposició i, quan convingui, la discrepància”. En aquest sentit, Elis Colell s’ha compromès a fer “una oposició valenta” i a convertir-se en “la veu de la gent del carrer”. Junts ha encoratjat l’alcaldessa a “evitar decisions preses en clau de partit per actuar, únicament, en clau de ciutat”.També ha estat crític el cap de llista de Treballem per Solsona, Marc Barbens, que considera que “la gestió dels resultats per part del guanyador no ha estat bona ni exemplar”, motiu pel qual el seu grup no ha donat suport a la investidura. “La barreja entre la passivitat i el desconeixement per part d’ERC en com gestionar un escenari postelectoral obert ens ha deixat molt preocupats”, ha sentenciat Barbens, que ha denunciat la falta de transparènciai participació dels diferents grups. Igualment, Barbens és del parer que els republicans no han fet autocrítica derivada dels resultats electorals. “ERC de Solsona ha escollit la ideologia per davant del sentit comú de ciutat”, ha afegit.No obstant això, la seva formació s’ha abstingut: “perquè no ens aixecarem mai de la taula. Seguirem amb la oberta per col·laborar amb el nou govern”.Una de les principals novetats d’aquest mandat la protagonitza ApS-CUP, que entra a l'executiu per primera vegada des que va irrompre en l'escenari polític solsoní, el 2015. “Iniciem aquest mandat amb l’experiència d’anys a l’oposició, d’una assemblea experimentada i forta, amb persones preparades, compromeses i generoses, però amb la mateixa il·lusió d’un infant el primer dia de cau”, ha expressat la cap de llista, Pilar Viladrich. “Vam arribar per quedar-nos i ens quedem”, ha dit.En el seu discurs, Viladrich també s’ha fet seva una reflexió de l’alcalde Xavier Jounou en el seu escrit de comiat per adaptar-la a l’actitud que s’espera de “la gent d’esquerres i de l’esquerra independentista”: “No podem ser uns ploramiques eterns, sinó uns innovadors i renovadors constants”. D’aquí que els cupaires s’hagin esforçat a trobar punts programàtics compartits amb ERC “sense renunciar a ser innovadors i renovadors en aquells camps que ho demanen i exigeixen des d’una òptica d’esquerres, popular (que no populista) iintegradora”. La cap de llista de la CUP també ha estès la mà a les dues formacions que exerciran d’oposició i ha assegurat que no volen que es reprodueixi la sensació que han tingut de no ser escoltats els darrers vuit anys. “Seguiu-nos de prop per si ens despistem”.A la sala més noble de l’Ajuntament han seguit de prop les paraules de totes les forces polítiques els exalcaldes David Rodríguez i Jordi Riart, el secretari general d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Bernat Costas, familiars i amics dels nous representants de la ciutadania de Solsona.