Obres a la travessera urbana

Les últimes setmanes s'han portat a terme obres en alguns punts de la travessera urbanade Sant Llorenç de Morunys abans que el servei català de carreteres de Lleida faci els treballs de pavimentació d'aquesta zona, de fet ja haurien d'estar fets, però les condicions meteorològiques no han estat favorables i s'han ajornat fins a finals del mes de juny.Les obres realitzades per part de l'Ajuntament són les següents:. Obres per dignificar aquesta zona i donar prioritat i protecció als vianants, que han consistit amb la realització d'una nova vorera amb llosa, un gual d'accés a la plaça l'execució de dos parterres enjardinats als quals se'ls col•ocarà reg automàtic gota a gota en substitució de les jardineres que teníem anteriorment.Teníem 6 reixes al mig del carril de la carretera que feien soroll i eren perilloses pel pas de trànsit, s'han anullat i s'ha fet dues de noves al lateral, fora del pas de vehicles.. Aquests treballs s'han fet a mitges amb Xesgas, ja que aquest pas serveix per donar gas al costat dret de la carretera de Solsona, així com ha de servir en un futur per poder soterrar els serveis aeris d'aquest tram de la carretera de Solsona.El cost aproximat d'aquestes actuacions serà de 24.725 € tot provinent de fons propis de l'Ajuntament.