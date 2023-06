​L'orgue de la Catedral de Solsona ja està a punt per sonar després de quatre anys d'obres de restauració

L'orgue de la Catedral de Solsona ja llueix amb tot el seu esplendor Foto: Mar Martí

Interior de l'orgue de la Catedral de Solsona Foto: Mar Martí

L'orgue de la Catedral de Solsona ja està a punt per sonar. Després de quatre anys de treballs de restauració, aquest instrument que data del 1853 i que es trobava en molt mal estat, torna a lluir al seu emplaçament original.. El restaurador Albert Blancafort destaca que és un instrument "molt especial" perquè "és un dels pocs orgues d'escola catalana que es van salvar de la Guerra Civil" i, a més, té una estètica i una sonoritat que el fan "únic". La restauració ha permès netejar i reparar els més de 3.000 tubs que té l'orgue i també fer un nou pedaler amb 27 notes -l'antic només en tenia 9-. La inauguració i benedicció de l'orgue serà el diumenge 4 de juny.L'any 2019 van iniciar-se les obres de restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona,Quatre anys després, el mossèn Lluís Grifell, president de la Comissió Orgue de Solsona, es mostra molt satisfet per haver assolit l'objectiu, que ha estat ple d'obstacles, sobretot per aconseguir els 700.000 euros de pressupost que ha acabant costant l'obra. "Ha estat una sorpresa. Ens pensàvem que seria una altra generació la que veuria l'orgue restaurat, no nosaltres", ha explicat Grifell aquest dijous al migdia durant la presentació de l'acte d'inauguració i benedicció de l'instrument.De la seva banda,, ha explicat que el de Solsona és un orgue "molt especial" i que pel seu taller ha estat un "orgull" poder-se encarregar de la restauració. De fet, Blancafort ha explicat que és un dels pocs orgues d'escola catalana que es van "salvar" de la crema de la Guerra Civil. "Al principi de la Guerra Civil es van cremar moltes esglésies i capelles, i el 90% dels orgues de Catalunya", ha detallat. El restaurador ha recordat que, en aquella època, la construcció d'orgues era un ofici "molt complicat" i ha fet una comparació amb l'actualitat: "És com si avui en dia fessis coets i els enviessis a la lluna".Blancafort recorda que l'orgue de la catedral de Solsona és considerat l'últim gran orgue d'escola catalana, però ha relatat que té un estil diferent a tots els altres, ja que té una estètica neoclàssica. "Es va construir l'any 1885, una època de finalització del període clàssic i en què comença a sorgir l'època romàntica. Això es reflecteix en l'orgue i en el seu so", relata el restaurador. Això, diu Blancafort, és una avantatge perquè "en aquest orgue es pot tocar de tot, mentre en els altres orgues històrics no es pot".L'instrument es trobava en molt mal estat, ja que"per gent no del tot qualificada". L'orgue tenia tubs doblegats i la pols, el fum dels ciris i el fet que durant un temps la sortida de l'aire de la calefacció es trobés just a sota de l'instrument havien provocat un empitjorament. Blancafort explica que un orgue necessita que s'hi faci una intervenció important cada 50 o 70 anys i això no havia passat amb el de Solsona. De fet, el restaurador diu que la capacitat sonora de l'orgue s'havia reduït fins a un 10%.Per tant, la intervenció ha sigut llarga,segons ha explicat Blancafort. L'orgue s'ha desmuntat de dalt a baix i s'han hagut de tornar a muntar les més de 30.000 peces que té l'instrument. Blancafort ha detallat que per a la restauració s'han fet servir tota mena de tècniques i materials de l'època i ho exemplificat amb la fusta, que se n'ha fet servir una de 150 anys d'antiguitat.Malgrat que la restauració de l'orgue ha molt fidel a l'instrument original, sí que hi ha hagut un aspecte que ha canviat.. Això, segons el restaurador, permet que s'hi pugui tocar un repertori molt ampli. "Solsona torna a situar-se al mapa organístic de Catalunya", subratllat Blancafort, que diu que la ciutat ara mateix té un orgue "de 'champions'".El projecte, valorat en gairebé 700.000 euros, ha estat possible. A partir d'ara l'orgue no es farà servir només per les celebracions litúrgiques, sinó també per concerts o altres activitats.. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, serà l'encarregat de fer la benedicció del nou instrument i, tot seguit, hi haurà intervencions musicals per part de diversos orgueners com ara Juan de la Rubia i Montserrat Torrent.