Solsona 2023 Totes les dades Cens total: 6.448 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.871 60,03% Abstencions: 2.577 39,96% Vots nuls: 68 1,75% Vots en blanc: 110 2,89% Partit Vots % Regidors

Judit Gisbert, d'ERC, ha, en obtenir 5 regidors, dos menys que el 2019. És el primer cop que anava de cap de llista si bé ja es va convertir en la primera alcaldessa de la capital del Solsonès el 2021 després de la renúncia de l'històric David Rodríguez per motius laborals (havia estat alcalde durant 11 anys). En canvi Junts i Treballem per Solsona-Ara PL, han obtingut 3 regidors respectivament i amb només 3 vots de diferència. La CUP ha mantingut els dos regidors mentre que el PSC, que el 2019 en va treure 1, s'ha quedat sense representació.(16 anys), any en què van posar fi al domini de CiU des de les primers eleccions democràtiques el 1979. Des del 2011, a més, ho han fet amb tres majories absolutes i 7 regidors. Aquests comicis, però, ha vist com perdia la majoria i ha passat a tenir 5 regidors i un 36% dels vots.Una de les novetats del 28-M ha estat que: exmembres del PDeCAT i els regidors actuals de l'ajuntament han presentat una candidatura pròpia, al marge de la de Junts. Una estratègia que els ha sortit a favor, perquè Junts ha mantingut els 3 regidors i la nova marca, Treballem per Solsona-ARA-PL, 3 més i amb només 3 vots de diferència.El que va ser cap de llista de Junts el 2015, Marc Barbens, s'ha presentat com a independent sota les sigles d'ARA-PL i amb els altres dos regidors que va treure la formació fa quatre anys. De la seva banda, Junts ha presentat una llista nova amb Elis Colell i un equip renovat. En el moment de l'anunci del canvi, Barbens ja va dir que ho farien com a independents perquè no se sentien lligats amb la marca del PDeCAT.També va quedar clar quei no pas per lectures polítiques d'abast nacional. En els comicis del 2019, David Rodriguez (ERC) va guanyar per tercera vegada consecutiva les eleccions municipals i ho va fer revalidant la majoria absoluta. Rodríguez va renunciar a l'alcaldia el setembre del 2021 després de ser nomenat nou secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran i Gisbert li va prendre el relleu.De la seva banda,. El 2019 havia aconseguit 1 regidor. Aquest cop anava al capdavant l'informàtic Mohamed El Mamoun, que va ser número 2 dels socialistes ara fa quatre anys, i que va entrar al ple a mig mandat, per la renúncia de la cap de llista.s'ha estrenat el nou edifici de l'escola El Vinyet, després de 15 anys en barracons; el tanatori municipal i l'ampliació del parc de bombers. Ha quedat pendent, però, la piscina coberta -una promesa d'ERC que no s'ha concretat- i els usos al Camp del Serra -un solar que el consistori va comprar el mandat passat-.Amb una participació lleugerament superior que el 2015, la fotografia final del 2019 es va mantenir exacta que els comicis anteriors: ERC amb 7 regidors, Junts amb 3, CUP amb 2 i PSC amb 1. Ciutadans i Vox es van quedar fora.