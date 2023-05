​El conseller de Drets Socials visita Solsona

Visitant la serradora d'Amisol

Visita a l'Arquebisbe d'Urgell

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, ha començat avui unai posar el Departament a disposició del territori per atendre les necessitats socials de les persones que hi viuen.La primera parada d’aquesta visita territorial ha estat auna entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. A més d’aquesta centre de treball, l’entitat solsonenca gestiona diferents serveis concertats amb el Departament de Drets Socials, concretament, de teràpia ocupacional i d’inserció, llar residència, programa de suport a l’autonomia i un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).També a Solsona, el conselleri ha visitat un, on l’equip educatiu li ha explicat com es treballa amb aquests nois i noies que han decidit deixar enrere casa seva per construir un projecte de vida a Catalunya. Finalment, també a Solsona,A continuació, el titular de Drets Socials s’ha desplaçat a laon ha tingut l’oportunitat de participar en una trobada amb l’equip del Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell sobre els serveis socials al Pirineu. Més tard,, al Palau Episcopal.A l’institut Joan Brudieu ha conegut la Cati, l’assistent virtual per a gent gran desenvolupat perTambé ha visitat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i, a continuació, el. Aquesta fundació ofereix acompanyament social i laboral a les persones en risc d’exclusió.