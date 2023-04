Àngel Fabregat i Morera i Jordi Torrent i Pujol guanyen els Premis Drac 2023

Àngel Fabregat, recollint el premi Foto: Lluís Closa

Jordi Torrent, recollint el premi Foto: Lluís Closa

Perfil d'Àngel Fabregat

Perfil de Jordi Torrent

Divendres passat, 21 d'abril, el Teatre Comarcal de Solsona va acollir l'acte de lliurament dels Premis Drac, que enguany han arribat a la quinzena edició.L'acte va congregar més de dues-centes persones i entre les autoritats, l'alcaldesa de Solsona i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Judit Gisbert i Sara Alarcón, així com el vocal de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, Joan Pujolar, en representació del seu president.Aquests són uns guardons literaris que organitza Òmnium del Solsonès, oberts a tots els escriptors de la llengua catalana, i que ofereixen cada any un reconeixement a alqunes de les obres literàries per valorar-ne la qualitat artística.Durant aquests anys s'han superat els mil dos-cents treballs rebuts, provinents dels diversos territoris de parla catalana. En algunes edicions s'ha arribat gairebé a dues-centes obres, la qual cosa demostra l'interès per escriure prosa i versos en català.Òmnium Solsonès seguirà treballant per mantenir i motivar l'escriptura a partir dels premis Drac, alhora que projecten la ciutat de Solsona pertot.Enguany el premi de poesia ha estat per a "ULLS DE NIT", presentada amb el pseudònim de Sofia. L'autor de l'obra és:, de Belianes (LUrgell).Es tracta d'una obra formada per onze poemes amb una expressió molt sòlida i madura i un llenguatge amb imatges suggeridores i sinestèsies originals. Quant a la temàtica, s'hi respira un patiment, una amargor, i un vocabulari punyent al servei d'una violència continguda, però punyent.El premi de prosa ha estat per a "LA MINYONA DEL SENYOR RIGBY," presentada amb el pseudònim de La Faluka. L'autor del relat és:de Barcelona.Hi podem descobrir un text que el jurat ha volgut considerar, perquè és una narració molt rodona, que durant la lectura va intensificant el suspens, creant una sensació de perill en la qual tems una premonició que fa que no puguis abandonar la història sense saber-ne el final. El llenguatge que s'utilitza et transporta a la Noguera, l'àmbit geogràfic on està ambientada la història, amb un lèxic molt propi de la zona del temps en el qual s'emmarca l'argument.Omnium del Solsonès vol agrair especialment a tots els membres que han format part del jurat durant aquests quinze anys, la seva tasca per la lectura i l'anàlisi de les obres presentades, una feina imnprescindible per al certamen literari.Àngel Fabregat i Morera neix a Belianes, un poble de l’Urgell d’uns sis-cents habitants, divendres 13 d’agost de 1965. A disset anys escriu un relat inspirat en una cançó d’en Victor Jara (Te recuerdo Amanda) i el presenta a un premi local de narrativa breu, on obté el primer premi. Des de llavors, sense ser un home de lletres, escriu de manera continuada. Malgrat això, entre 1990 i 2008 deixa l'escriptura per un projecte formatiu i de recerca que dona els seus fruits. Gràcies a això, fa vint-i-sis anys que treballa en l’àmbit dels sistemes d’informació i, des de fa vint-i-dos anys, en un dels grans grups empresarials del país.S'estrena escrivint prosa però aviat, motivat per la màgia d’alguns versos d’en Federico García Lorca, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, Gonzalo Santelices i d’altres, se centra en la poesia. Escriu versos i es presenta a certàmens, amb la qual cosa obté premis com L’Espurna del Clot —al jurat del qual, curiosament, hi ha en Pi de la Serra— o el premi d’Amics de la Unesco de Catalunya. L’any 1989 es presenta als Premis Sant Jordi per a Joves de l’Institut Català Serveis Joventut de la Generalitat Catalunya i guanya la fase de Lleida i la de Catalunya. A finals de l’any següent (1990) l’editorial Columna li publica el llibre amb el títol Antologia d’un Onatge. L’any anterior havia obtingut el premi Gabriel Ferrater de l’Òmnium Cultural del Baix Camp i aquell mateix any el premi Ateneu Igualadí.L’any 2008, divuit anys després, torna al món de l'escriptura. D’aleshores ençà, comença una nova etapa poètica combinada amb la narrativa breu. En el microrelat hi troba el gènere on allò que no es diu és més important que el que s’escriu. L'any 2012 obre una pàgina amb la pretensió que sigui una referència en l’àmbit de la minificció a escala global (Literatura Breve), que aplega vint mil seguidors d'arreu del món. És per això que el llibre El cielo en ruinas, publicat l’any 2015 amb Caligrama, és en castellà. Una gran majoria d’aquests seguidors són d’Amèrica del Sud. El llibre és material de treball en instituts de Catalunya i de fora del país i va ser finalista del Premio Caligrama 2017. Compta amb més de vint-i-cinc mil descàrregues, ja que actualment és de lliure distribució. L’any 2019 ha publicat també amb Caligrama un llibre de relats breus i de contes en català que porta per títol L’última llum.Jordi Torrent Pujol va néixer a Reading al Regne Unit l'any 1971. Amb els seus pareses va traslladara Barcelona quan tenia tres anys on hi visqué ininterrompudament finsals disset anys. Va estudiar després un any a Noruega abans de tornar a Catalunya. Esllicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Estudis Internacionals per la Universitat de Barcelona.A finals dels anys noranta i principis dels dos mil va viure al Pròxim Orient (Líban i Egipte) i als Balcans (Albània i Kosovo) treballant en cooperació al desenvolupament i ajut humanitari. També ha treballat i col-laborat amb ONG dedicades a persones amb discapacitats, presos, malalties mentals i drets humans. L'útima dècada ha treballat al Port de Barcelona com a responsable de la seva estratègia. Està casat i és pare de tres fills.és el seu primer llibre.