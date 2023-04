Carta oberta al Solsonès. Sobre la compra dels terrenys per la futura ubicació del nou edifici del Centre Sanitari

A totes i tots els veïns/es del Solsonès:Ahir va tenir lloc l’aprovació, per part de la Junta de Govern del Centre Sanitari (12 vots a favor i 3 abstencions) i pel Ple del Consell Comarcal (10 vots a favor i 7 vots en contra), de lCom s’ha pogut comprovar, abans no es realitzés el Ple que havia de debatre i sotmetre a votació aquesta proposta,, aquesta proposició.En primer lloc, i abans de res, creiem que aquest projecte respon aPensem que aquesta és una gran i bona adquisició patrimonial per la comarca, i suposarà un gran pas en la transformació integral del Centre Sanitari del Solsonès. Essent una mica atrevits i agosarats, podríem qualificar de pas transcendent i/o històric aquest fet i de ben segur, serà la llavor del fruit que demà collirem.i abans que el Ple debatés aquesta proposta, la CUP ja feia públic un escrit que qualificava de “gastar” o “malgastar” recursos públics en un “terreny pel nou hospital sense tenir encara projecte”. Per nosaltres, aquesta és una manera d’anticipar la interpretació d’uns fets, que al nostre entendre, ens fan pensar que al responen, precisament, a allò que tan critiquen, una clara intencionalitat oportunista. I si no, perquè no legitimen el Ple, i esperen el debat i la posterior votació per expressar-se? No hi ha una intenció molt clara de crear una opinió prèvia per tal de conduir el relat des del seu punt de vista?En el cas primer és cert, encara no hi ha projecte, però ja hi serà; o bé, quan hom vol fer-se una casa amb la intenció d’anar-hi a viure, fa primer el projecte que comprar els terrenys on anirà? O és al revés, una vegada adquirits els terrenys i sabent com són, es pot pensar en el millor projecte per a la futura edificació i que respongui de millor manera a les exigències del terreny i a les necessitats funcionals? En el nostre pensar, i el més comú és, per ordre, primer adquirir uns terrenys i després fer el projecte de la casa que hi anirà. Pel que fa en el cas segon, “sense informe previ”, això directament no és cert.i així s’ha fet saber i s’ha donat a tots els membres i representants dels diferents òrgans que han votat aquest punt. Tot i així, i tanmateix, si al que es refereixen és a un altre informe que s’ha de sol·licitar a la Generalitat, ja es va condicionar l’aprovació d’aquesta adquisició a l’obtenció d’aquest informe, que d’altra banda no és vinculant sinó tan sols preceptiu.En l’escrit de la CUP es diu també que “un cop s'hagi traspassat la gestió del Centre Sanitari, el Consell té 6 anys per disposar d'un terreny on construir el nou centre.” En aquest casque es va aprovar i que fa referència al “Protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la reordenació de la prestació dels serveis públics de Salut a l’Àrea Bàsica de Salut del Solsonès”. No és cert que hi hagi 6 anys per disposar d’un terreny, ja que el document diu textualment “...per tal que el Servei Català de la Salut, per si mateix o mitjançant l’entitat Salut Catalunya Central, pugui construir un edifici nou, en un termini no superior a sis anys des de la cessió dels terrenys per part del Consell Comarcal, d’acord amb l’assenyalat a la clàusula primera”.Per tant, queda clar que, si és vol anar a bon ritme, el pas de l’adquisició dels terrenys previ a la cessió i la construcció ha d’anar primer., i que l’expedient s’ha fet tal com han indicat els serveis jurídics de l’ens comarcal. Tot i així, si creuen que no s’ha fet bé, que preguin les mesures que facin falta per tal de corregir-ho, ja que per nosaltres això no és una opció, és la nostra manera de ser i de fer, i ho hem demostrat sempre.davant la necessitat que es va signar en el COMPROMÍS COMÚ, un document que conjuntament (CUP, INDEPENDENTS, ERC) vam signar per tal d’iniciar aquest procés, i que en el seu punt 6è, diu “6. S’ha de procurar de manera urgent que hi hagi un edifici nou, ja que l’actual és vell, precari i obsolet, i les seves funcions no es poden prestar amb la qualitat que es requereix.”I per últim, la CUP conclou que "Així és com construeixen, prescindint de tots i totes, la Solsona que volen". Aquest “que volen”, fent referència única i exclusivament al grup d’ERC, és una interpretació que no és fidel a la realitat.a través dels seus òrgans de govern, les dues comissions de govern, la del Consell i la del Centre Sanitari, on hi ha representants de diferents grups polítics i de diversos municipis de la comarca; també de la Junta del Centre Sanitari, on a més de la representació dels municipis de la comarca, hi ha els representants de diverses entitats socials i sanitàries, els representants dels treballadors/es del centre, així com la representació del CatSalut.un adversari polític utilitzant eines molt qüestionables. En aquest cas, doncs, la “Solsona que volen” tal com diu la CUP, no és la Solsona que vol ERC, és la COMARCA QUE VOLEM (les diferents persones que formem part dels òrgans de representació esmentats, i als quals la mateixa CUP, que hi era, va renunciar a ser-hi) i aquesta manera de fer se’n diu DEMOCRÀCIA.