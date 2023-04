​Vés-te’n a tomar vent!

Heus ací una expressió que a molts ens fa l’efecte d’una expressió casolana per a quanvolíem engegar del nostre costat un familiar displicent o carronya i que a alguns pot semblar de clar manlleu del castellà. I no l’és pas, un manlleu, és una expressió correctament catalana. I tot és pel verbque molts creurien que és d’importació castellana i és un verb catalaníssim i que, majorment per la seva antiguitat, ens fa sospitar que els nostres avis anessin lluny d’osques, utilitzant-lo. Quan tenien tota la raó.(com ho dèiem de petits) són dos verbs genuïnament catalans i poden ser utilitzats sense cap mena de por. La germaneta li tirava la pilota des del balcó i ell l’entomava a baix, al carrer. Per tant, fora escrúpols i utilitzem els preciosos verbs sempre que ens convingui.A més, que és una expressió serrada, d’una força palpable. I no és pas que t’enviïn albotavant, sino a prendre un posat adient perquè l’oratge et refresqui i t’afini. ¿Voleu cosa més beneficiosa i saludable? No sé si el poble català encara l’usa, aquesta expressió, perquè fóra una llàstima que s’hagués perduda.Ara, que el verbés un poc perillós perquè també existeix, i amb la mateixa grafia, en castellà i alguns dels seus usos, en aquest idioma, sí que són manlleus que cal evitar en català.Posaríem com a exemples, que en català és un, o tomadura de pelo, que alguns mal tradueixen per tomadura de pèl, quan ha de ser substituïda per:: “A aquest paio li han aixecat la camisa!” Vol dir que l’han rifat. Li han aixecada la camisa, i no se n’ha adonat.Recordem-nos, també, que hi ha una expressió per l’estil dels cabells, o del pèl , que diu així, quan et volen rifar i abans te n’adones:. Que és ben categòrica i bonica.Diguem, també, que els abells ─no com diuen alguns: el cabell, del castellà: el pelo─,intervenen en un adagi català, d’una contundència evident, quan algú s’esvera o es fan lescoses amb esverament:. Quan hi ha baralles o es fan les coses al’esgarrapada. Per això és tan bo no esverar-se i perdre el control de la nostra llengua i delsnostres actes.Per practicar la llengua catalana ─de la qual molt poquets en tenim cura─ és molt bonapràctica aquesta de prestar atenció a les seves frases fetes i al seu refranys perquè elsmantinguem vius i no es perdin, puix que són la fibra i el nervi intern de la llengua.