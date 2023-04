​Tot a punt per la 28a. Caminada Popular de la Vall de Lord

Descripció de la caminada

PRIMER CONTROL

SEGON CONTROL

TERCER CONTROL

QUART CONTROL

CINQUÈ CONTROL

, ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a lael pròxim 8 d’abril de 2023; que recorrerà diferents paratges del municipi de Guixers, amb sortida a Valls.Per aquesta edició s’ofereixaptes per a qualsevol persona acostumada a caminar. Durant el recorregut hi haurà distribuïts cinc controls amb diferents avituallaments.Els participants passaran peraixí com la rehabilitació de la Bauma dels Sagarra, la darrera bauma habitada de la Vall de Lord.Per més informació es pot consultar la web de l’organització www.jaarribaremclub.com i el seu instagram @jaarribaremclub.Iniciem la caminada al nucli de Valls, al costat de l’ajuntament de Guixers. Creuem el riu Aigua de Valls per una palanca i aviat arribem a Cal Badia. Fins a mitjans dels anys 70 fou una fonda anomenada Fonda Sant Jordi amb 8 habitacions i una capacitat per a 20 persones.Quan encara estem passant per aquest conjunt d’edificacions per una petita palanca creuem la rasa de Cal Badia i ens comencem a enfilar seguint una costeruda pista. Aviat la deixem per seguir per l’antic camí que comunicava les cases del Vancelló i La Pera amb el nucli de Valls. Podrem albirar a la nostra esquerra la propera casa de Maçaners i al fons, a la llunyania, el Pedraforca. El sender ens porta a una pista asfaltada ja molt a prop del cap de La Carena. Cruïlla de pistes. Seguim pujant pel camí asfaltat fins que arribem a la casa de La Pera estratègicament situada al cap d’un turó amb unes magnífiques panoràmiques de les muntanyes de Busa, els Bastets i fins hi tot del santuari de Lord. Al costat d’aquest mas hi ha una altre edificació coneguda amb el nom de la Caseta al Peu del Bosc. Per aquí passa el camí ral que comunica Berga amb Sant Llorenç de Morunys.Creuem un camp de conreu per anar a buscar l’inici del camí que des d’aquesta casa es dirigia cap a Sisquer i Montcalb. Tot planejant arribem a la Carena dels Pins Llargs que ens endinsa a la bonica Obaga de La Serra. Caminem per dins d’un ombrívol i fresc bosc de piroig fins que entronquem amb la pista que es dirigeix a les runes de la propera casa de La Serra, arrecerada dels vents del nord i amb unes excel·lents panoràmiques.Seguim caminant pel mig d’un bosc de pi roig amb alguns roures. El camí comença a davallar cap a la pista de Montcalb deixant a la nostra dreta els camps de pastura de la propera casa de L’Obac. Sortim a uns camps de pastura per sota de la pista de Montcalb i tot passant pel coll del Calvari ja albirem l’església de Sant Esteve de Sisquer a la que hi arribem trescant per un curt però costerut camí.Situada en un promontori és una de les parròquies més antigues de la vall de Lord. Des de molt aviat depengué del monestir de Sant Llorenç de Morunys. L'església potser conserva algun tros de paret de l'època romànica, però l’edifici actual data del segle XVII, i el seu estil és d'un barroc rural. Adossada hi ha la rectoria i, al costat est, el cementiri. Darrera hi ha les runes de la casa de Can Garriga.Continuem caminant uns centenars de metres més per la pista deixant a la nostra dreta un turonet on hi ha les poques restes del que havia estat el castell de Sisquer. A l’arribar a Cal Timoneda deixem la pista i ens endinsem pel camí dels Graus de Sant Romà amb trams queencara conserven l’empedrat original i que ofereix unes bones vistes del conjunt de Sisquer i de les serres veïnes. Quan aquest camí arriba al cap de la carena tenim potser el punt més panoràmic de la caminada. Als nostres peus la plana de Valls, més enllà cap el sud, les parets de la serra de Busa i els pollegons dels Bastets i de Lord amb l’embassament de la Llosa del Cavall, i a ponent els disseminats masos que configuren el veïnat de Sant Martí de Guixers, l’explotació a cel obert de Coll de Berla i tancat l’horitzó el massís del Port del Comte.Ara iniciem la baixada pel bosc dels Obacs. El camí de ferradura perd altura ràpidament fent algunes ziga-zagues fins arribar als Arenals de Sant Romà i per una pista arribem, després de creuar la Rasa de la Font, a la casa de Vallonga. Estem al mig del Pla de Sant Romàformat per les cases de Vallonga, Cal Parrillo, La Perera i l’enrunada Cal Raler.Continuem caminant per una bona pista deixant a la nostra esquerra l’enlairada casa de Cal Parrillo i més endavant, una mica enfonsada però amb grans panoràmiques, la casa de La Perera. Poc a poc la pista va perdent altura i ens va endinsant a l’obaga de Montcalb.El paisatge es va fent més feréstec i aviat ens veurem envoltats de les altes cingleres que formen els Cints de la Torre amb l’espectacular roca del Morro Aguilar, molt preuada pels amants de l’escalada. Estem arribant al fons d’aquesta estreta i amagada vall per on s’escola el riu Aigua de Valls. Abans d’arribar al fons de la vall la deixem per fer una visita en un dels indrets més poc coneguts i alhora emblemàtics d’aquests tocoms, la bauma de Cal Sagarra. Fou la darrera bauma habitada de la Vall de Lord. Els darrers estadants foren els germans Maria i Climent Calderer que hi romangueren fins a la dècada dels 60 de la passada centúria. Amb motiu d’aquesta caminada hem rehabilitat aquest indret que encara conserva algunes dependències com el forn de pa i l’estable. Malauradament un despreniment de roca fa uns anys va malmetre una part de les estances. Després de fer aquesta interessant visita seguim caminant pel camí que comunicava la balma amb el Molí de La Corriu, que també hem recuperat amb motiu d’aquesta caminada. Amb poca estona arribem al Molí de la Corriu, situat a l’altre riba del riu. És un edifici que ha estat rehabilitat i que és habitat a temporades. Com diu el seu nom, era l’únic molí al que podien acudir els masos dels veïnats de La Corriu i de Montcalb. Davant nostre ens topem amb una moderna edificació d’una central hidroelèctrica. Al seu costat creuem el riu per una palanca i ens enfilem, sense camí aparent per una zona rocosa fins que trobem un ben marcat camí que segueix paral·lel al riu fent diferents pujades i baixades fins arribar a unes escales al costat d’una resclosa.Seguim caminant ara per la pista que dóna accés a la resclosa. Aviat arribem al Gorg de l’Olla, un estret de roques per on el riu li costa de passar i forma un profund gorg d’aigües escumejants. Poc a poc la vall es va obrint.Deixem la pista i baixem a creuar de nou el riu. Seguim per un caminet que segueix paral·lel al riu, molt utilitzat pel pescadors. Aviat observem a l’altre riba el conjunt d’edificacions de la casa del Riu de Valls. Passem pel costat de la fonteta de Cal Sastre i ens anem endinsant a la planúria de Valls amb les cases de Cal Sastre, Ca l’Enric i Cal Teuler. Trescant plàcidament pel costat del riu arribarem de nou al punt de sortida, al costat de l’església romànica de Santa Maria de Valls.Haureu caminat uns catorze quilòmetres per uns indrets de gran bellesa del municipi de Guixers. Esperem que la caminada us hagi satisfet i que us emporteu un bon record de la nostra vall i de les seves panoràmiques!Bona Pasqua!!