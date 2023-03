​Núria Bonet, Jordi Santasusana i Miquel Mingorance ocuparan els primers llocs de la llista de Junts per Solsona

Llista completa i per ordre, de Junts per Solsona

de 39 anys. Solsonina de naixement, està casada i té 3 fills de 9, 6 i 4 anys. La número 2 de Junts per Solsona és llicenciada en Economia per la UB, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UOC, Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicació i Màster de Formació del Professorat.La seva trajectòria professional passa per empreses del sector privat com el Reial Automòbil Club de Catalunya, l’Editorial Planeta, Taurus Group o Olyseum, on va desenvolupar tasques de control financer a les primeres i de comunicació, màrqueting i organització d’esdeveniments a les últimes. La docència sempre l’ha atret; en aquest àmbit ha treballat a l’Escola Arrels de Solsona, a l’Institut Francesc Ribalta on treballa actualment, i també és professora col·laboradora de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.Des de ben jove ha estat implicada en el teixit associatiu solsoní. Ha format part del grup de Teatre Lacetània, l’Orfeó Nova Solsona, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, la Capella de Música del Claustre, els Escoltes i el Club d’Esquí Solsona, entre altres. Va ser alumna de l’Escola Municipal de Música de Solsona fins que va marxar a estudiar a Barcelona, i actualment és la presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes de la mateixa escola de música.Té clar que Solsona té un potencial per explorar i explotar. Vol revertir la inèrcia política en la que estem immersos, per això es presenta a la llista que encapçala Elis Colell amb convicció i valentia. Bonet afirma que, de 50 anys. És nascut a Cardona i viu a Solsona des de l’any 2000. Està casat i és pare de 3 fills.Va iniciar la seva vida laboral com a infermer al Centre Sanitari del Solsonès el 1996. Ha estat vinculat a la unitat sociosanitària, al servei d’urgències i al SEM. Ha treballat a l’Institut Català de la Salut, al Servei d’Emergències Mèdiques, a l’hospital d’Igualada, a l’hospital Sant Bernabé de Berga i actualment treballa al CAP del Centre Sanitari del Solsonès com a infermer d’adults.Afirma queVol un model de ciutat sostenible, equilibrat i adaptat tant a la gent jove com a la gent que gaudeix del casal de la gent gran. Per altra banda, afirma que el jovent necessita polítiques per trobar habitatge, per millorar els seus estudis, per poder teletreballar i en definitiva, per evitar el despoblament de la Catalunya interior.Diplomat en Infermeria per la FUB Manresa, Màster en gestió de serveis sanitaris, Màster en infermeria comunitària, Postgrau en emergències extrahospitalàries, Postgrau en cures d’infermeria gerontogeriàtriques, Postgrau en salut comunitària i Tècnic en transport sanitari.Des de ben jove va mostrar interès per ajudar a la gent, va ser voluntari de la Creu Roja i de la Unitat Voluntària de Serveis i Emergències i va decidir estudiar infermeria. Ha estat membre de l’AMPA de l’Escola Arrels, de la Junta d’Amisol i del comitè d’empresa del Centre Sanitari del Solsonès.de 42 anys. Llicenciat en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, té un Màster en Bioconstrucció Aplicada y Ecoarquitectura per la UdG i Màster de Formació de Professorat.En la seva trajectòria professional, va començar treballant al Consell Comarcal del Solsonès com a tècnic municipal des de l’any 2008 fins l’any 2011. Des de llavors, va continuar treballant per ajuntaments de la comarca i altres municipis desenvolupant tasques urbanístiques.També va estar lligat al món de l’ensenyament com a professor de tecnologia i d’arts plàstiques i disseny, feina que ha deixat de banda per dedicar-se per complet a món de l’arquitectura.Nascut a Solsona, lligat al futbol base des de ben petit i a l’agrupament Escolta, va marxar a estudiar la carrera a Barcelona i, des de llavors, ha viscut per la zona de l’alt el baix Empordà, però sempre lligat als ajuntaments de la comarca del Solsonès, treballant com a tècnic i com a arquitecte autònom.Sempre ha tingut una visió futurista per tal de millorar e benestar de la població, treballant en el desenvolupamen urbanístic de la ciutat.1. Elisabet Colell Sancliments2. Núria Bonet i Rafart3. Jordi Santasusana Soldevila4. Miquel Mingorance Murcia5. Pau Mujal Vendrell6. Gemma Muntada Ginestà7. Eduard Farrés Viladrich8. Alba Masana Masana9. Max Sokhatski10. Eva Boixadera11. El Bachir Challali12. Ester Baiget Bonany13. Glòria Salas Sancliments