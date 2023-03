L’Ajuntament de Solsona porta al Ple una modificació de crèdit per reduir les fuites de la xarxa d’aigua

Ordre del dia Ple 30/03/2023:

Una modificació de crèdit per executar el projecte deper reduir-ne les fuites és un dels principals punts de l’ordre del dia del Ple ordinari d’aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre. També en destaca l’expedient de contractació de serveis per a la, en tant que aquest estiu s’acaba la darrera pròrroga del contracte amb la cooperativa Incoop.L’Ajuntament ha rebut unaper a l’obra de millora i rehabilitació de la xarxa d’aigua a Santa Llúcia, que té un import total de 126.900 euros. El govern municipal proposa destinar-hi 43.000 euros del romanent de tresoreria per completar-ne el finançament necessari.Actualment, l’estat de les canonades antigues de la xarxa municipal d’aigua provoca nombroses pèrdues que, alhora, obliguen a realitzar talls freqüents en el subministrament. El projecte, redactat per l’enginyer municipal, passa per, a més d’introduir la sectorització com a sistema de funcionament de la xarxa per controlar la demanda d’aigua de cada tram i millorar-ne el rendiment.En l’àmbit educatiu, el Ple municipal ha d’abordar la contractació de la gestió de l’escola bressol municipal Els Petits Gegants. L’expedient que presenta el govern té unamb la possibilitat de dues pròrrogues per a dues anualitats més.A l’agost s’acaba l’última pròrroga del contracte d’, la cooperativa que gestiona la llar d’infants des del 2019. Aquest servei per a l’escolarització de 0 a 3 anys té una capacitat màxima de 74 places, de les quals aquest curs en té 70 d’ocupades. El contracte comprèn la prestació dels serveis d’escola bressol, acollida, menjador i casal.La corporació també ha de votar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament, un tràmit que es repeteix cada quatre anys per recollir les variacions que es produeixen en el patrimoni municipal (se’n modifiquen 35 fitxes). Entre altres punts de l’ordre del dia, també es deliberarà sobre la bonificació del 80 % sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) pels treballs d’instal·lació d’un ascensor i les obres de la coberta de l’Institut Francesc Ribalta, en tant que és potestat del Ple, en aquest cas, si es declara l’actuació d’especial interès o utilitat municipal.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior2. Contractació del servei de gestió de la llar d’infants municipal Els Petits Gegants3. Modificació de crèdit 1/20234. Bonificació de l’ICIO per declaració d’interès o utilitat municipal de dues obres del Departament d’Educació5. Protocol per a la constitució d’una associació de municipis en defensa de la gestió pública del cicle de l’aigua6. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns a 31 de desembre de 20227. Donar compte de la liquidació del pressupost general 20228. Informes del període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària corresponents al quart trimestre de 20229. Informes i resolucions10. Precs i preguntes