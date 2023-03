La Mare Cultural ja ha posat a la venda les entrades de «La Llavor»

Pol Batlle Foto: La Llavor

Eduard Gener Foto: Ramón Estany

Alba Marbà Foto: La Llavor

Promoció discogràfica i residència artística a les Beques Llavor

Transfondre les arts en viu i els productes de proximitat i cartografiar ambdós elements en el Solsonès romànic, medieval i boscà tot donant embranzida a projectes artístics emergents.Aquest és el propòsit de la tercera entrega de, la proposta artisticomusical de La Mare Cultural que, enguany, pilota juntament amb el Consell Comarcal del Solsonès.Aquesta sinergia irromp a partir de la intenció per part de l’ens comarcal de recuperari que es va veure interromput amb motiu de la pandèmia., considera Sara Alarcón, presidenta de l’ens comarcal. Per la seva banda, el president de La Mare Cultural, Joan Solé, remarca queafegeix Maria Moreno, membre de l’entitat cultural.Prevista els dissabtes 15 i 22 d’abril,s’instal·la a l’ermita romànica de Sant Pere de Graudescales, a la Vall d’Ora de Navès, i al poble medieval de Sant Just d’Ardèvol (Pinós), respectivament. Les entrades ja han sortit a la venda i es poden adquirir a través del portal web de La Mare Cultural . En ambdues jornades s’hi programen actuacions musicals, que aniran acompanyades de tasts de productes locals. Quant als preus, l’entrada general de la primera jornada té un cost de 12,5 euros (10 euros per a les sòcies i socis de l’entitat) i, pel que fa al dia 22, 15 euros per a no sòcies, si bé 12 per a sòcies.La programació s’enceta dissabte 15 d’abril a Sant Pere de Graudescales. Al punt de les 12h, el cantautor(Gavà, 1992) aterra al petit monestir emplaçat a la falda dels cingles de la serra de Busa i desplega(2022), el primer àlbum després de tancar etapa amb el grup Ljubliana and the Seawolf. En aquest periple artístic, dotat de referències anglòfones, música brasilera, jazz i cançó d’autor, l’acompanya la veu de luxe de. Còmplice de la màgia de l’hàbit i la poesia del gest, Batlle aterra al Solsonès després de rondar pels auditoris més importants d’Espanya i Itàlia. Així, l’antiga casa benedictina esdevinguda en canònica es converteix en la palestra d’aquest músic, capaç de convertir cada tema en un viatge indeleble.Així mateix, l’audició clourà amb una degustació de tapes cuinades per la masia navesenca El Pujol. S’hi oferirà pèsol negre típic del municipi acompanyat de rosta de cansalada, embotits de la casa, pa del forn Aiguadora i vi i suc ecològic de productors locals, també. Quant a l’accés, s’habilitarà una zona d’aparcament propera al temple. Així i tot, des de l’organització es predisposa als assistents a arribar a lloc a peu a través d’un itinerari sense dificultat tècnica que recorre la Vall d’Ora i desemboca a Sant Pere de Graudescales.Transcorreguda una setmana, serà el torn dels músics solsonins. Dissabte 22, a les 19 h, el poble de Sant Just d’Ardèvol, atresorat en una geografia que reconforta d’allò més el músic, acollirà la banda d’Eduard Gener (Solsona, 1985). Hi interpretarà(Jezz Rec, 2022), un al·legat al músic comarcal autodidacte amb punts de blues, gòspel i ritmes ràpids. Així, el crooner solsoní assoleix un currículum pentàmer, en què mostra l’imaginari propi, ple de petites esglésies, orquestrines i pianistes de blues. Segons l’autor, aquest és un discCap a les 21 h,(Solsona, 1990) dispara el ruixó per fondejar la seva barca, que, ara, té fons i forma de disc.(Jezz Rec, 2023) és el nou treball discogràfic —primer en solitari— de la cantautora, que es publicarà el pròxim 13 d’abril i Marbà presentarà en banda en el marc de La Llavor. La compositora s’atreveix amb el treball en solitari per mitjà d’un estil mestís amb tons de reggae, cúmbia i jazz. Dona’m la música també és retrobada, pèrdua, culpa i sentiment amalgamats amb grans dosis d’optimisme. Multiinstrumentista per definició, la músic local trepitja novament l’escena musical després d’una aturada, dreçada en trampolí de la seva òpera prima. La trajectòria de Marbà als escenaris comença a 12 anys i des d’aleshores combina formació amb treballs autoeditats, així com col·laboracions en bandes com Sherpah, Remendaos, O’funkillo, Green Valley, Gossos o Strombers. Quant al component gastronòmic, la vesprada tindrà la col·laboració de la cooperativa Territori de Masies, amb la qual ja es van teixir complicitats en la darrera edició.Amb el propòsit de visibilitzar i promoure el talent local, així com altres projectes artístics emergents, tornen les Beques Llavor. Són els ajuts de suport a la creació que La Mare Cultural va posar en marxa l’abril de 2021 amb el suport de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, una col·laboració que enguany també es manté. En aquest sentit, la dotació —2.000 euros aproximadament per a cada treball— permet als professionals becats cobrir els primers costos de producció del seu projecte, així com el finançament d’activitats de projecció.En aquesta ocasió, Alba Marbà i Pol Batlle són els músics beneficiats. En el cas de Marbà, la beca li permet materialitzar les activitats de promoció del seu nou àlbum, com ara el disseny del CD, l’elaboració d’un dossier promocional i la realització d’un videoclip. D’altra banda, Batlle i la seva banda s’acullen a una residència artística al Teatre Comarcal de Solsona durant tres dies i l’ajuda en costeja les despeses tècniques i artístiques. A través de la residència, l’organització vol atansar el territori a la creació artística que té lloc fora la comarca:, explica Solé. En aquest sentit, el grup disposarà de la infraestructura tècnica del teatre, així com dels serveis d’il·luminació de la tècnica de llums local, Sara Reig.Cocapitenajada per La Mare i el Consell Comarcal del Solsonès en la seva tercera edició, aquesta iniciativa rep la col·laboració i el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Navès, l’Ajuntament de Pinós, l’Ajuntament de Solsona, Territori de Masies i Masia El Pujol. Per a més informació, es pot consultar el web i els perfils socials de (Twitter i Instagram), així com els de l’ens comarcal (Instagram, Twitter i Facebook).