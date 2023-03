​Carme Ruscalleda, convidada especial a la Fira de la Mel de Riner

La cuinera catalana Carme Ruscalleda serà la convidada d’honor de la Fira de la Mel de Riner, esdeveniment que tindrà lloc el diumenge, 26 de març, al Santuari del Miracle de Riner (el Solsonès). La gastronomia tindrà un protagonisme destacat en aquesta 6a edició de la fira, amb la presència de la coneguda xef, el maridatge de música i gastronomia -una iniciativa pionera- i els tastets de tapes de mel, a banda dels productes alimentaris que oferiran els mateixos paradistes. La fira de la Mel de Riner obrirà les portes aquest diumenge a partir de les 10.00 h, tot i que el dissabte, 25 de març, tindrà lloc com activitat prèvia la Jornada Tècnica de la Mel, una iniciativa adreçada bàsicament a apicultors i professionals d’aquest sector.Carme Ruscalleda és una de les cuineres més innovadores de l’Estat i s'ha convertit en la primera xef catalana en aconseguir tres estrelles Michelin. Té també la màxima qualificació (tres Sols) de la Guia Campsa-Repsol. Autodidacta i avantguardista, sempre s’ha considerat a prop de la tradició culinària catalana, destacant especialment els seus plats de peix. El 1988 va obrir amb el seu marit, Toni Balam, el Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, i el 2004 el restaurant homònim a Tòquio, que ja compta amb dues estrelles Michelin. Els seus viatges al Japó han comportat que s'hagi interessat per algunes tècniques culinàries d'aquest país, adaptant-les a la cuina i productes catalans. Igualment, treballa per oferir una cuina saludable, centrant-se en els productes de temporada de la seva terra.La Fira de la mel comptarà amb 35 paradistes de productes artesanals i de proximitat i una dotzena d’activitats paral·leles. La principal novetat d’enguany serà el maridatge de música i mel, conduït per Joan M. Llorens, president de l'Associació Amics de les Abelles, amb sengles tasts de mel de romaní, de lavanda, de mil flors i de bosc d’alzina, acompanyats de les cançons del duet Sal & Pebre.Els visitants hi trobaran degustacions de tapes elaborades amb mel, exposicions, rutes guiades, jocs infantils, tallers familiars i el lliurament del guardó L’Abella Rinerenca. També s’ha programat una jornada de portes obertes al pati i espais museïtzats de la Casa Gran, a l’Espai Barroc i a l’Espai Natura. Totes les activitats són gratuïtes.Els expositors de la Fira de la Mel oferiran mel i altres productes derivats de l’apicultura, aliments diversos (formatges i altres lactis, embotits), licors i caves, cistelleria, llibres, objectes de fusta, bijuteria i material per a l’apicultura, entre altres.