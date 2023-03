Cinexic porta a Solsona «El cargol i la balena»

Un cargol aventurer i una gran balena geperuda protagonitzen una bonica història d'amistat que fa recórrer els espectadors pels indrets més sorprenents i màgics del món submarí a la nova cinta d'animació del cicle "Cinexic". És la proposta de la biblioteca Carles Morató per al dijous 23 a les 18 h, adreçada al públic a partir de 3 anys. Es pot reservar lloc,“Cinexic” és un programa per incentivar la difusió de cinema infantil europeu en versió original en català o doblat al nostra idioma que té per objectiu contribuir a crear nous hàbits de consum cultural. L’impulsa Òmnium Cultural amb la col·laboració de les entitats distribuïdores de films infantils Pack Màgic i Rita & Luca Films i arriba a Solsona de la mà del Servei de Biblioteques. La qualitat artística i pedagògica, la perspectiva de gènere, de respecte a la diversitat i de foment dels drets socials i universals en el contingut i l’adequació a diferents grups d’edat són alguns dels criteris de la programació. A més, al web, famílies i escoles disposen de material didàctic per a cadascuna de les cintes.