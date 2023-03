​Dues activitats engegaran el projecte de Bassadòria de Territori de Masies a la Fira de la Mel

, serà l’escenari on Territori de Masies començarà el projecte de Bassadòria. Aquest projecte, que ja es va realitzar el 2018 i 2019, busca donar a conèixer i sensibilitzar sobre el vincle entre societat i els valors i serveis ecosistèmics del patrimoni ecològic i la biodiversitat del Baix Solsonès i rodalies. Seguint l’objectiu de la Fira de la Mel fins a finals de juny es realitzaran una sèrie d’actes, des de rutes interpretatives, xerrades i tallers familiars, també es crearà material divulgatiu i es farà conscienciació en fires.A la Fira de la Mel es començarà elamb la. Mètodes per a reduir els seus efectes sobre el medi ambient, l’apicultura i l’agricultura’’, ja que un dels pilars que es duran a terme amb el projecte és la sensibilització sobre l’impacte de les espècies invasores. Posteriorment,es duran a terme dues activitats.a càrrec de Sàmara Natura que durarà aproximadament dues hores. A la ruta s’explicarà els hàbitats, els ecosistemes i les espècies amenaçades, el preu és 5 € per les persones no sòcies i 4€ per les sòcies, inclou un llibret de ruta i cal inscripció prèvia.també a càrrec de Sàmara Natura, en aquest cas serà gratuït i també cal inscripció prèvia.Les inscripcions a les activitats es poden realitzar a informacio@territoridemasies.cat o al telèfon 693 054 437.Bassadòria compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Tercer Sector Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Així com rep el suport d’Ara Lleida, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Patronat de Turisme del Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès. Disposa també el segell de venta de proximitat, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.