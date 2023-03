​Gran participació en la caminada de les dones

Un dels punts de la ruta

Un dels punts d'avituallament

Equip de voluntaris de l'AMISOL

Preparant la xocolata desfeta

Diumenge passat, 12 de març,es van inscriure per participar en la caminada “ENS MOVEM PER LES DONES”. Aquest any hem arribat a la 6a edició.Al 1r trimestre, els, van fer un projecte marcant rutes al voltant de Solsona i també van buscar informació sobre dones al llarg de la història. La ruta que vam escollir va ser. Hi havia l’opció de fer la caminada més curta.També vam comptar amb la participacióque van fer un control donant aigua i fruita. A l’arribada es va repartir coca i xocolata desfeta als participants. Per acabar es va fer elVam gaudir d’un matí primaveral i reivindicatiu. Volem agrair la participació de tothom, entre tots vam viure un dia molt bonic.