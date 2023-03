​Torà i Biosca, a un pas del Solsonès

Durant un grapat d’anys, en tant que diputat del PSC, a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, vaig fer el seguiment d’aquesta qüestió, iper fer-ho possible.Sempre hi havia un però, que no permetia culminar la proposta. Crec sincerament que elsmotius provenien de la. Una petita comarca com aquesta, fer-la més gran, amb dos nous municipis, podia comportar canvis en el Consell Comarcal.I de fet, en portarà. No en aquestes eleccions del 28 de maig, però sí en les de 2027. I podia haver estat en aquestes, si no hi hagués hagut. Recordem-ho.Fa ben pocs mesos que el regidor – portaveu del PSC, a l’Ajuntament de Solsona,, va presentar una moció demanant l’acord favorable del Ple perquè Torà i Biosca passessin de la comarca de La Segarra al Solsonès. La resposta fou una contra moció, en que es demanaven tantes coses, que la feien impossible.una consulta en els dos pobles, tot seguit una aprovació dels plens dels dosconsells comarcals, i finalment un recolzament dels consells d’alcaldies. En fi, una clara manera de torpedinar el canvi de comarca.Però, no, de la mà del diputat Oscar Ordeig (PSC), el ple del Parlament de Catalunya, el passat dia 7 de març, va aprovar, gairebé per unanimitat aquest canvi. I simplement per fer-lo efectiu. A partir d’aquí ja es podrà procedir a la sortida d’una comarca per entrar en l’altre.que en un país més eficient, s’hagués pogut fer en 2 o 3 anys. La política s’ha d’adaptar al territori i no a l’inrevés. De fet, aquest cas no és únic i hauria de portar a un replantejament de les comarques. En tenim 42, i ara es discuteix si s’ha de concedir aquest títol a uns quants municipis de la subcomarca del Lluçanès.Al meu entendre ien profunditat. No podem continuar, anys a venir, amb una organització ineficient, començant per la pròpia conformació dels consells comarcals. Son més uns mini parlaments que uns ens de gestió i participació. Què caldria fer ?Tinc clar que la solució passa pera tots els municipis agrupats. I no necessàriament agrupats per les comarques actuals sinó pels municipis que puguin millorar l’eficiència, si s’ajunten. No té lògica agrupar municipis que habitualment tenen convenis i contractes amb altres de més propers.Així, doncs, a Catalunya hi hauria d’haver tantes mancomunitats com necessitats de millorar serveis tinguin els municipis. I en cada mancomunitat hi hauria. No com passa ara que en els Consells, hi falten ajuntaments i n’hi ha d’altres, amb 3 o 4 representants.Com més aviat es modifiqui el mapa, més aviat aconseguirem. Aprofito per donar la benvinguda als municipis de Torà iBiosca, a la comarca del Solsonès.