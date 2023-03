Quina retribució podran tenir alcaldes i regidors dels municipis petits?

Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa):

El Govern ha aprovat un acord pel qual es determinen lesa favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. Cal tenir en compte que molts alcaldes tenen una dedicació parcial, i aquesta compensació és proporcional a la dedicació que especifiqui el càrrec elècte.Atès que han transcorregut catorze anys des de l’augment de l’any 2009 i que es preveu una elevada variació de l’IPC, es considera necessari incrementar els imports màxims de les compensacions. Per determinar les quanties màximes s’ha tingut en compte el fet que els imports actuals per als dos trams de població fins a 100 habitants i de 101 a 500 habitants estan per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i per aquest motiu els increments proposats són diferents per als tres trams de població amb l’objectiu d’ajudar als ajuntaments més petits a arribar a l’SMI.Al Solsonès, s'hi poden acollir tots els alcaldes i regidors menys els de Solsona, per superar el llindar de població.Així, a partir de l’1 de gener de 2023, les quanties màximes de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments petits als càrrecs electes, seran les següents:Fins a 100 habitants: 11.373,38 euros.De 101 a 500 habitants: 13.328,67 euros.De 501 a 2.000 habitants: 18.381,01 euros.Fins a 100 habitants: 947,78 euros.De 101 a 500 habitants: 1.110,72 euros.De 501 a 2.000 habitants: 1.531,75 euros.