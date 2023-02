L'artista Pau Reig ha posat la cara als nous bufons del Carnaval de Solsona

Tal com ha explicat a les xarxes socials l'artista solsoní Pau Reig, el passat dijous gras els Bufons del Carnaval de Solsona estrenaven aquestes noves màscares per encetar la setmana més boja de l'any al costat de la seva Reina Carnestoltes.Aquest conjunt de 13 màscares beuen d'una simbologia ben carnavalesca, el Rei porta el sol simbolitzant la icona de la ciutat i el carnaval de dia, la Reina porta la lluna i el seu bec i orelles s'inspiren en les del Xut, simbolitzant la nit. La màscara del bufó trist s'inspira en els colors del seu vestit esdevenint l'antítesis del del Rei.Per crear les màscares blanques Reig s'ha inspirat en les que havien portat 20 anys enrere, el dia de la seva estrena, tanmateix hi ha afegit més expressió i una cara més amable per les màscares infantils.